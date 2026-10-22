Arda Turan revela sus preferencias para el Clásico: «Güler es como mi hermano, pero voy con el Barcelona»

El Clásico está a la vuelta de la esquina y los pronósticos y favoritos nunca pasan desapercibidos. Arda Turan ha querido mojarse antes del FC Barcelona – Real Madrid, que se jugará este domingo, 25 de octubre, a las 21:00 horas (20:00 en las Islas Canarias). El entrenador del Shakhtar Donetsk admite que no apoyará a su compatriota durante el partido: «Espero que el Barcelona gane el Clásico. Arda Güler es como mi hermano, pero estoy del lado del Barcelona».

La pasión del fútbol turco va a otro nivel. En una comparecencia posterior a la tercera jornada de la Champions, el ex futbolista indica que nunca ha podido permitirse animar al mediapunta fuera de la selección nacional, ya que siempre tienen intereses opuestos a nivel de clubs: «De igual manera, aunque jugara en el Fenerbahçe, seguiría siendo hincha del Galatasaray. Es mi hermano, pero en el campo somos rivales».

Arda Turan: «Umarım El Clasico’yu Barcelona kazanır. Arda Güler benim kardeşim ama ben Barcelona tarafındayım. Aynı durum; o Fenerbahçe’de oynadı, ben Galatasaray’da. Barça benim kalbimde. Çok seviyorum ve çok büyük bir saygım var.» https://t.co/6iorSWcSKX — Le Marca Sports (@lemarcaspors_) October 22, 2026

Arda Turan llegó al conjunto blaugrana en 2015 y vistió los colores culés hasta el 2018. No obstante, la plenitud futbolística del jugador se desarrollo durante su etapa previa en el Atlético de Madrid. En cualquier caso, su pasado es un argumento bastante contundente para posicionarse de cara a el Clásico.

El partido no es un encuentro como otro cualquiera. Las predicciones, los piques y la rivalidad forman parte del juego. Gerard Piqué también ha querido mojarse antes del duelo del domingo. El ex defensor ha aprovechado para mandarle un recordatorio al entrenador del Real Madrid: «La última vez que Mourinho vino al Camp Nou le cayeron cinco».

Mourinho tiene deudas pendientes

El portugués sabe perfectamente lo que significa jugar el Clásico, por lo que está preparando el partido a fondo. El equipo viene de ganar sus últimos cuatro partidos y está invicto en la Champions. Además, el Barcelona cayó ante el PSG en su último encuentro, lo que supuso su primera derrota de la temporada. Los de Hansi Flick parten como favoritos bajo el papel, pero la historia ha demostrado que en este tipo de enfrentamientos las emociones juegan un papel fundamental.