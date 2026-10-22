La mayor fábrica de Europa: el Real Madrid es el equipo con más canteranos en las cinco grandes ligas superando al Barcelona

El Real Madrid cuenta en Valdebebas con la mayor fábrica de Europa. El conjunto blanco ha formado un total de 67 futbolistas que militan en las ligas de primera división de todo el mundo, de los que 40 lo hacen en las cinco grandes ligas. Esto le lleva a ser el club con la mejor cantera del mundo, puesto que no hay un club que haya formado a más jugadores que militen en los principales campeonatos continentales a nivel mundial.

Un total de 40 jugadores formados en Valdebebas militan en las cinco ligas más importantes del viejo continente. A esos futbolistas que juegan en la Liga, Premier League, Serie A, Bundesliga y Ligue 1 se suman otros 27 que lo hacen en el resto de ligas de primera división a nivel mundial. Esto hace que el club blanco posea la cantera más importante del mundo, puesto que sólo el Barcelona se acerca a esos números.

El Barcelona tiene más jugadores repartidos por las primeras divisiones del resto del mundo, con un total de 75 futbolistas –ocho más que el Real Madrid– pero sólo 34 lo hacen en las cinco grandes ligas. Es decir, aparecen seis jugadores menos formados en La Masía que en la Ciudad Real Madrid de Valdebebas. Así lo detalla el informe del Observatorio de Fútbol CIES, que presenta la clasificación de los mejores clubes de formación en el último año.

Entre los jugadores que destacan fuera del Real Madrid y que han sido formados en La Fábrica, figuran Marcos Llorente (Atlético), Nico Paz (Como) o Achraf Hakimi (PSG), además del reciente fichaje de Carvajal por el Getafe. Además, a la Premier League han llegado jugadores como Gonzalo, Palacios o Manuel Ángel, al Fulham de Arbeloa; Chema Andrés, al Brighton; Víctor Muñoz, al Liverpool, o Álvaro Rodríguez, al Bournemouth.

La Fábricaes de oro

El Real Madrid es totalmente consciente del potencial que tiene en Valdebebas y, en los últimos años, ha sacado el mayor rédito posible a su cantera. Muchos de los clubes más importantes del continente, que juegan en la Premier, Serie A, Bundesliga o Ligue 1, han acudido a la capital española en busca de talento joven, lo que ha permitido al conjunto blanco hacer caja en los últimos años.

Sin ir más lejos, el último verano, vendieron por más de 200 millones de euros a futbolistas criados en La Fábrica. El Como abonó 60 millones de euros por el 50% de los servicios de Nico Paz que poseía, el Fulham pagó 50 por Gonzalo y Palacios, el Liverpool dejó 20 por Víctor Muñoz, la venta de Gila al Milan dejó 15 millones y la de Álvaro Rodríguez al Bournemouth otros 12 millones.