Conmovedor minuto de silencio antes del Real Madrid-Fenerbahce por las víctimas de Urda en el Movistar Arena

El Palacio de los Deportes guardó un respetuoso minuto de silencio antes del Real Madrid-Fenerbahce en memoria de las víctimas de la tragedia ferroviaria en Urda (Toledo). El partido de la Euroliga estuvo marcado por este momento en el que el pabellón entero, incluidos jugadores de uno y otro equipo y cuerpo técnico, mostraron las condolencias a los familiares de las 74 personas que este miércoles fallecieron en un nuevo choque entre dos trenes.

Una de ellas es la deportista Julieta Gallego. La atleta española fue una de las víctimas de la colisión entre un tren Iryo con uno de AVE a la altura de la localidad toleadana de Urda. El Real Madrid, así como el Fenerbahce, también han guardado luto por la saltadora de longitud de 24 años, cuyo equipo, el AD Sprint de Madrid, comunicaba su muerte este jueves.