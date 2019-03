Zidane aprueba con nota

El madridismo aprueba con nota a Zidane en su regreso al Santiago Bernabéu tras su desempeño ante el Celta de Vigo. Sus decisiones fueron acertadas tras la revolución en el once que plante

El Real Madrid regresó a la senda del triunfo en el retorno de Zinedine Zidane al banquillo del Santiago Bernabéu. El francés trajo aire fresco al equipo y una revolución en el once ante el Celta de Vigo que acabó logrando el 2-0, con goles de Isco y Gareth Bale, dos de los jugadores a los que reanima en su regreso. El madridismo acabó más que satisfecho con el desempeño de su nuevo y conocido entrenador, valorándolo con un notable que roza el sobresaliente y aprobando sus decisiones.

Zidane estaba nervioso en el banquillo del Santiago Bernabéu pese a la cantidad de veces que se había acomodado con anterioridad en ese sitio. Era su vuelta a casa y lo hacía en medio de una situación compleja pero aprobó y lo hizo con la máxima nota. Así al menos lo ven los aficionados blancos que puntuaron en la encuesta de OKDIARIO el desempeño de los suyos ante el Celta de Vigo. Un 31% de los usuarios le dieron la máxima puntuación al entrenador blanco, mientras que un 36% le calificaron con un notable. Las sensaciones fueron más que positivas para la hinchada blanca que disfrutaron de nuevo de las indicaciones e ideas del francés.

La afición también reforzó las decisiones más controvertidas de Zidane en su retorno. Tenía muchas bajas el francés y tuvo que hacer cambios pero no dejó de ser llamativo ver en el once a Keylor Navas, Marcelo, Isco y Gareth Bale, la vieja guardia. Las decisiones del técnico estuvieron aprobadas por la afición, sobre todo la apuesta por el costarricense bajo palos. La de Keylor fue inesperado, viendo la titularidad indiscutible de Courtois hasta el momento. El madridismo le dio un sobresaliente también al guardameta con un 32% de los votos, siendo un 44% el notable. No fueron tan destacados los papeles para el público de Marcelo, Isco y Bale, pero los tres tuvieron el aprobado.

Zinedine Zidane ha vuelto a generar esa ilusión que había perdido esta temporada la afición. Vuelve al equipo con un triunfo que refuerza su posición y sus decisiones, nada fáciles tras el papel de Santiago Solari en el banquillo blanco. El madridismo vuelve a sonreír con el francés, está feliz con su retorno y cree en él. Prueba de ellos son las notas que otorga a su equipo. Sus decisiones, más que aceptadas.