Yaman ‘El Diamante’, antes de WOW 20: «Mi mente es mi arma más fuerte»

La fiebre por las MMA no hace más que crecer en España y parte de la responsabilidad está en WOW, la promotora que de la mano de Ilia Topuria ha ido convirtiéndose en una referente a nivel europeo. Este sábado 7 de junio, en el Madrid Arena, se celebrará su vigésima velada y contará con Yaman El Diamante (Mondragón, 2002) como protagonista del combate de la noche, en el que se medirá a Hecher Sosa. Antes, atiende a OKDIARIO para hacer una valoración sobre su preparación y todo lo que espera este sábado.

Pregunta: ¿Cómo se encuentra antes de la pelea?

Respuesta: Superbién. Igual que en todos los combates, enfocado en dar el peso, en sentirme bien y deseando de que llegue el momento de pisar la jaula.

P: Hizo el campamento de preparación en Marruecos ¿Cómo ha ido? ¿Ha tenido mejores sensaciones que en los anteriores?

R: Pues la verdad que el campamento ha sido increíble, como todos los campamentos. Yo siempre digo que me preparo como si fuese a pelear con el campeón del mundo. Y sí, fuimos a Marruecos porque nos enteramos de que habían abierto un UFC Gym, estaba lleno de luchadores de UFC, de PFL (Professional Fighters League), había chicos muy buenos allí, profesionales y dadas las circunstancias que están muy cerca con mi compañero dijimos vamos a hacernos un campamento dos semanas ahí, entrenar duro, fortalecernos física, mental y espiritualmente y volver más fuertes y continúa el campamento en casa. Así lo hicimos. Fue una experiencia increíble. Entrenamos muy duro, obtuvimos buenas sensaciones y muy buenas amistades y volvimos mejores para continuar el campamento aquí en casa.

P: ¿Qué mejoras ha notado?

R: Mentalmente. La mente yo siempre digo que es todo. Tú puedes ser muy bueno, puedes ser muy fuerte, pero si tu mente no está conectada, todo se te va. Cuando tú tienes tu mente conectada y sabes lo que tienes que hacer, te puedes sorprender a ti mismo.

P: Esa mentalidad seguramente ha sido la que le ha llevado en apenas un año y medio pasar de una lesión grave a competir en WOW y en campeonatos de Europa y del Mundo. Ha ido muy rápido.

R: Los diamantes se crean bajo presión, ¿no? Son las adversidades lo que me hace autosuperarme y sorprenderme a mí mismo. Yo estoy expectante. Estoy deseando saber cuál va a ser mi papel el sábado. Tengo ganas de sorprenderme a mí mismo, porque sé que lo voy a hacer.

P: No llega como favorito. Hecher Sosa cuenta con más experiencia, es más mayor, pero está totalmente focalizado en que puedes dar esa sorpresa y poder ganar.

R: Por supuesto. No quiero sorprender a nadie. No me malinterpretes. Quiero sorprenderme a mí mismo. Ese es el objetivo si eres un gran luchador. Como he dicho antes, yo lo respeto, independientemente de lo que él diga. También es verdad que estaba pasando una situación difícil en su entorno. Yo lo entiendo. Pero vuelvo y repito: pongo el foco en mí y no pongo el foco en el exterior. No permito que nada de eso exterior cale en lo interior. Me focalizo en mí, en mi trabajo, en mi sensación, en mi autoconcepto y lo expongo en la jaula. Y gana el que más lo quiere y el que más lo desea. Entonces veremos qué pasa.

P: ¿En qué punto se ve más fuerte que él?

R: Yo diría que mi mente es mi arma más fuerte. No quiero decir más fuerte que la suya. Me focalizo en mí. Yo sé que mi arma más fuerte es mi mentalidad y eso lo extrapolo a todo lo demás, a mi cardio, a mi técnica, a mi rendimiento… a todo. Entonces mi arma más fuerte sin duda es mi mente.

P: Llega invicto a la pelea, después de tres triunfos. Pese a que tenga menos experiencia y él esté tocando prácticamente la UFC, ¿dónde le situaría una victoria este sábado?

R: Yo siempre digo que después del combate no hay vida, no existe. Es otra etapa. Veremos qué pasa. Estoy expectante por ver qué es lo que sucede después. Pero la pelea el sábado, después Dios dirá que es lo que pasa. Estoy abierto a cualquier cosa.

P: La meta es la UFC. ¿Cómo cree que ha ayudado la figura de Topuria a facilitar las cosas a los peleadores españoles para poder llegar?

R: Puede que sea así. Pero tengo 23 años, tengo un 3-0 y es una victoria más por un cinturón, pero es una victoria más en WOW. Me siento como en casa. Me siento increíblemente bien. Sí, es verdad que mi sueño y mi objetivo es ser campeón de UFC algún día, pero eso llegará cuando tiene que llegar. No tengo prisa. Me gusta disfrutar del camino. Suelen decir: «Llega más lejos el hombre que ama caminar, que el que anhela el destino». Entonces, estoy disfrutando el camino y veremos qué es lo que pasa después. WOW es mi casa, me siento supercómodo en ella y veremos que acontece luego.