Xavi: «No me siento favorito para ganar la Liga»

Xavi Hernández compareció en la rueda de prensa previa al duelo de la Liga Santander que enfrentará a Barcelona y Sevilla este domingo en el Camp Nou. El entrenador catalán se mostró satisfecho ante el buen momento que atraviesa el club culé, que llega al duelo contra el cuadro sevillano después de vencer al Betis en el Villamarín.

Sevilla

«Vamos a tener un rival complicado, duro, que nos puede complicar. Jugamos ante un equipo que está rebelde y que se quiere rebelar ante la situación que tiene. Jugamos en el Camp Nou y necesitamos a la afición. Estamos en un gran momento pero volvemos a tener un examen y hay que sacar los tres puntos».

Cuarto centrocampistas

«Nos sentimos cómodos con cualquier sistema, porque hemos hecho partidos con dos extremos. El extremo ha ido al centro y hemos hecho lo mismo. Cambia el nombre, la pulcritud del centrocampista que pierde menos balones. No varía mucho. Hacemos lo mismo que el año pasado pero estamos más maduros. Tenemos mejores jugadores y más variantes. Estamos igual de cómodos con el sistema. No cambia demasiado cuatro centrocampistas. Los que juegan ahora pierden balones menos y hay menos transiciones ataque-defensa. Eso nos permite estar más cómodos».

Renovación de Busquets

«Vamos en la misma línea, trabajamos juntos y pensamos lo mismo. La decisión es de Busquets y estamos a la espera de lo que pueda decidir. Es una persona muy importante. Se ha ganado el derecho a decidir su futuro. Estaría encantado de que nos pueda seguir ayudando».

Pablo Torre

«Lleva partidos sin jugar y necesita ritmo. La edad que tiene no puede estar sin jugar. Es bueno que participe con el filial. Va a jugar con ellos para que tenga minutos, disfrute y compite. Esta competitividad le hará estar preparado si le necesitamos nosotros».

Nota para el equipo

«La nota será a final de temporada. Estamos bien, en un buen momento. En la mejor época de la historia no hacíamos siempre partidos excelentes. No siempre jugábamos excelentes. En el fútbol siempre hay un contrario. Estoy muy satisfecho de como vamos en Liga, a cinco puntos del Real Madrid. Estamos en un gran momento de forma. Venimos de ganar un título y nos ha dado tranquilidad. Hay que darle continuidad en Liga, Copa y Europa League».

Euforia

«Hay que hablar con los jugadores y decirles que no se ha conseguido mucho. Hemos ganado la Supercopa pero esto va de ganar la Liga, Copa y Europa League. Esto es el Barcelona. Tenemos que ser familia dentro del vestuario. Hay un ambiente muy bueno, de los mejores que he vivido. Estamos trabajando bien y vamos por el buen camino. No hay que bajar la guardia».

Dembélé y Raphinha

«Tenemos menos uno contra uno porque Ousmane es el mejor de la plantilla en el mano a mano. Perdemos esa cualidad pero también lo puede hacer Raphinha, Ansu o Ferran. Queremos lo mismo juegue con juego, abrir el campo, ser protagonistas con el balón…».

Paulista y Vinicius

«Al final son futbolistas como Dembélé, Neymar. El jugador que tiene uno contra uno hace que el defensa sea más agresivo. Vinicius te genera muchas cosas en ataque, es normal que la línea defensiva tenga más vigilancia. Hay un comité y un árbitro y tienen que hacer su trabajo».

Más centrocampistas

«Beneficia a todo el equipo. Perdemos menos balones, estamos más juntos, en general beneficia a todo el equipo».

De Jong

«Tiene todas las condiciones que engloba a un centrocampista del Barcelona y uno de los mejores del mundo. Siempre me ha gustado y por eso es de los más utilizados por mí desde que soy entrenador».

Balde

«En principio podrá estar bien y decidiremos a ver como se encuentra».

Chelsea

«Si lo ha hecho es porque han podido. No sé que ley habrá en la Premier. Nos centramos en lo nuestro que es suficiente. No estoy muy al corriente».

Favoritos

«No somos favoritos, somos un candidato a ganarla. Competimos contra el vigente campeón de Liga y de Champions y nos va a costar mucho a todo un Real Madrid muy fuerte. Nos costó la Supercopa, nos costará la Copa y la Liga la competiremos hasta la última jornada. Veo a un Madrid fuerte aunque esté a cinco puntos».

Ansu Fati

«Ya le saldrán las cosas. Hay que tener paciencia. Ansu es un activo del club espectacular y confiamos muchísimo en él. Hay que tener paciencia. Tengo muchísima confianza en Ansu. Está trabajando bien, con mentalidad en los entrenamientos y cuando sale. Necesita tiempo y paciencia. No es momento de hablar de ventas».

Gran racha

«Todo esto nos ha dado confianza y nos ha ido muy bien. Principalmente para los jóvenes. Te liberas un poco y eso es importante. Sin bajar el pistón hay que seguir con esta mentalidad y exigencia. La gente se ha liberado en esta Supercopa y sabe que pueden ganar títulos».

La presión del Madrid

«Nosotros también tenemos presión cada partido. Cada vez que salgo aquí me decís si ahora es el partido clave. Cada semana es lo mismo. Lo bueno es cada partido. Después vendrá la Europa League: he escuchado que marcará la temporada, después las semifinales de Copa, la Liga. Somos el Barcelona y estamos expuestos a esa presión. Mejor aspirar a ganar títulos que por perder la categoría».

Campaña en el gol de Raphinha

«Me hace reír. Ya hemos sufrido unas cuantas. Creo que hay un punto de fanatismo que da lugar a todo esto. Se entiende que haya este fanatismo y se vea cosas donde no las hay. Algo justo se tiende a ver injusto».

Balde

«Nos ha sorprendido su evolución tan rápida. Está a un nivel espectacular con 19 años. Está marcando diferencias. Asistiendo, siendo importante en defensa. Que siga así».

Raphinha

«Siempre es importante. Siempre que juega genera cosas. Un pase, un disparo fuera del área, goles… Es un jugador trascendente en el juego. Siempre está ahí y trabaja para el equipo. Es una garantía. Le tengo mucha confianza. Este gol le ha ido fantástico».

Goles de todos

«Es importante que hayamos solucionado los partidos sin él. Es importante que los compañeros aporten goles. Tenemos que generar cosas de todas las formas posibles. Hay que generar muchas cosas en ataque. Estoy contento por Raphinha, Ferran, Pedri, Gavi… Los futbolistas se tienen que incorporar al ataque y marcar diferencias».

Buenos datos

«El mérito, hay que darle valor a donde estábamos el año pasado y ahora. Nos encontramos muchas dificultades, veníamos de no ganar títulos, con la moral muy baja. Estamos en un momento con ilusión, veo a la gente en el estadio llenando el campo casi en casa partido. Hay críticas más o menos pero la gente está con mucha ilusión».

Nivel defensivo

«Estamos solventes en Liga… aunque en Europa nos ha costado más. Es señal que estamos haciendo el trabajo defensivo bien. El estado de Ter Stegen es excepcional. En general estamos en un buen momento, también defensivamente».

Sin lateral derecho

«Lo normal es que Koundé sea central pero se está adaptando bien al lateral derecho. Está a un gran nivel y es una alternativa. Otra es Sergi, Ronald, o incluso Eric. Tenemos que tener alternativas en esa posición».

Goles encajados en Champions

«No tengo explicación. En Champions nos afectaron las lesiones de los centrales en el momento justo. No es una excusa pero son argumentos de peso».

Mejora

«Jugamos mejor al fútbol, encontramos al hombre libre, ya no la pasamos por pasar, tenemos una intención, debemos mejorar en muchas cosas, el crecimiento es exponencial».

Liga de los 100 puntos

«No me preocupa eso. Me preocupa ganar la Liga. El objetivo es ganar el campeonato. Lo importante es ganar la Liga».

El mejor Barça de los últimos

«No diría tanto. Estamos en buen camino, en construcción. Esto es un proceso largo. De aquí a compararse con épocas tan buenas es excesivo».