WOWfc aterriza por primera vez en Zaragoza para una velada histórica

WOW, El Camino del Guerrero llega por primera vez a Zaragoza con un emocionante evento de artes marciales mixtas (MMA), en el centro deportivo CDM SIGLO XXI. WOWfc sigue su ascenso y llega, por primera vez, al reino de Aragón, dejando una huella más en el deporte de contacto con más auge actualmente.

WOW ZARAGOZA, organizado por WOW FC, demostrará de nuevo que las MMA no son solo un deporte, sino una forma de arte. La técnica, la estrategia y la dedicación de los luchadores transforman cada combate en una actuación que desafía las percepciones convencionales de este emocionante deporte.

Dicho evento se celebrará el sábado, 15 de junio a las 18:30 horas de la tarde y la apertura de puertas comenzará una hora antes, desde las 17:30. El CDM SIGLO XXI (c/ de Luis Legaz Lacambra, 35, 50018) albergará un evento de unas cuatro horas de duración aproximadamente. Un cartel impresionante, compuesto por 12 combates amateurs y profesionales, con el combate entre Héctor González vs Theo Bashfor, como cabeza de cartel.

Combates anunciados

Héctor González vs Theo Bashford

Richard “La Pantera” Jacome vs Junior Quirama

Jesús Basco vs Dorian Jiménez

Luis González vs Marcos Castro

Alejandro “Hispano” Rodríguez vs Anthony Nasr

Pablo Colado vs Amaury “Achorado” Araoz

Adrián Gutiérrez vs José Canto

Amin Kariouh vs Antonio Amaya

Leo Sánchez vs Ayor Coca

Gonzalo Medrano vs Marti Carreras

Lucas Colera vs Sergi García

¿Qué es WOWfc?

WOWfc (The Way of the Warrior) es la máxima representación de las Artes Marciales Mixtas (MMA) en España. Cofundada por David Balarezo “Bala”, se ha consolidado como una de las promotoras de deportes de contacto más importantes del país. Su labor incluye no solo la organización de eventos, sino también el impulso de jóvenes talentos y la promoción de los luchadores, contribuyendo significativamente al crecimiento y mejora del panorama de las MMA en España.

Desde su nacimiento en 2019, WOWfc ha contribuido al crecimiento y mejora del panorama de las Artes MMA en España. Además de las 13 ediciones numeradas de sus veladas WOW, que se han convertido en referentes de esta disciplina, la compañía también organiza los eventos WOW Talent, orientados a jóvenes promesas que buscan hacerse un hueco en el panorama nacional.