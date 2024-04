La UFC aterriza en España alcanzando un acuerdo histórico con WOWfc

La UFC ha aterrizado en España tras llegar a un acuerdo histórico con WOWfc. Este acuerdo se hará oficial próximamente por parte de la organización española, emblema ya de las MMA en nuestro país. Este gran paso para las artes marciales mixtas supondrá un puente directo entre WOW y la mayor compañía del mundo.

The Way of Warrior (WOWFC) y Ultimate Fighting Championship (UFC) han firmado un acuerdo histórico que se hará próximamente, tal y como ha informado ABC y ha podido confirmar OKDIARIO. Este acuerdo mundial supone que los eventos numerados de la compañía española puedan ser retransmitidos a nivel internacional en inglés a través de la UFC Fight Pass, que es la plataforma de streaming de la mejor compañía de MMA de todo el mundo.

En principio, y a falta de que sea oficial, los combates principales de los eventos numerados de WOWFC serán los únicos que aparecerán en este acuerdo histórico de retransmisión para la compañía española, que sigue dando pasos de gigante en un crecimiento que no tiene techo.

WOWFC se ha posicionado desde el año 2019 en la compañía más relevante de España en cuanto a las MMA (artes marciales mixtas). Los deportes de contacto ya tienen en esta compañía a su mayor referente para dar el salto definitivo hacia la profesionalidad.

David Balarezo, CEO de WOWfc

En una de las muchas entrevistas que David Balarezo concedió a OKDIARIO, el CEO de WOWFC habló de la conexión futura que podría haber con la UFC: «Podemos decir que nos estamos acercando a la UFC. Tendemos mucho a valorar lo de fuera. Uno tiene que saber donde está y donde quiere llegar. Por supuesto que la UFC es una referencia. Pero no es ningún error decir que en España hay muy buen nivel. El mercado y el deporte tiene que seguir madurando. Hay una distancia grande, pero perfectamente hay luchadores que podrían estar en UFC y están peleando en WOW. De hecho, ya ha habido transiciones. La idea es acercarse o crecer. No te digo que es un espejo donde mirarnos, pero sí puede ser una guía que te inspira. Desde luego en WOW queremos tener personalidad propia».

«Lo que siento es gratitud y algo de responsabilidad. Cuando vas tan rápido pasan muchas cosas. El crecimiento es exponencial. Es algo que hago con orgullo. Me siento grato de poder decir como hemos crecido, con los aciertos y los errores. Esto funciona y sabemos que hemos puesto nuestro granito de arena en este deporte», comentó David Balarezo a OKDIARIO hace varios meses.

«Siempre he sido un gran devoto de que uno recoge siempre lo que siembra. Nosotros sembramos MMA y sembramos un camino de redención para muchos luchadores que tienen el deporte como forma de vida. También para muchos aficionados que no saben los valores que tiene este deporte. Además, es el de mayor crecimiento global. Es un evento histórico. Cada evento va a quedar grabado en la memoria del deporte. Asistiendo al evento, los aficionados van a sembrar algo que les va a aportar el doble de cosas buenas», decía el CEO de WOWFC a este periódico antes del undécimo evento numerado de la compañía el pasado mes de diciembre.