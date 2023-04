Vuelve el ‘jardinero’ Xavi: «Con este césped cuesta el doble»

Xavi Hernández compareció tras el partido ante el Getafe. El técnico del Barcelona se mostró bastante enfadado por el resultado y el juego de los suyos, pero sobre todo se quejó del estado del césped, algo que ya esperaban. El preparador azulgrana, igual que Ter Stegen, cargó contra el equipo azulón por no regarlo. «Con el campo así cuesta el doble», comentó.

Estado del césped

«Sí, nos ha perjudicado. Ayer entrenamos en Barcelona con el campo seco porque ya lo sabíamos. Es muy difícil para los futbolistas jugar con un terreno de juego en este estado. Incluso para el Getafe porque el balón se queda trabado. No es excusa. No hemos estado bien. Tenemos que recuperar sensaciones. Nos llevamos un punto que viendo el partido hace que no sea malo del todo, pero tenemos que recuperar sensaciones de cara a esta recta final que no hay nada hecho».

Sergi Roberto

«Ha notado algo en el isquio. Veremos mañana. Que sea poco tiempo, de poca duración. Mañana veremos si hay lesión o no. Es un contratiempo. Intentábamos jugar con los laterales por dentro. Por eso hemos usado a Jordi y a Sergi para buscar a Kessié y Gavi. Con el campo así cuesta el doble. Lo hemos intentado. No hemos hecho el mejor partido. Sabíamos que era un partido incómodo. Lo hemos intentado y al final nos llevamos un punto, pero no estamos satisfechos».

Plantilla más amplia

«Nos encantaría recuperar gente. Espero que la semana que viene podamos recuperar a varios jugadores importante. La plantilla que tenemos es muy buena y estoy satisfecho, por eso estamos a 11 puntos del segundo. A partir de ahí intentar minimizar las lesiones y recuperar a gente. Una vez termine la temporada analizaremos lo que ha salido mal en esta».