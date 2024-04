El fichaje de Vitor Roque por el Barcelona fue pensado para subsanar una de los problemas que encontró Xavi Hernández esta temporada, la falta de otro delantero que diera alternativas a Robert Lewandowski en un momento en el que el bajón de rendimiento del polaco fue notorio. Meses después del aterrizaje del brasileño, con tiempo suficiente para alcanzar su adaptación, ha dejado constancia que aún está lejos del proyecto de futbolista que se espera de él: Vitor Roque se hace invisible en el Barça.

Vitor Roque no ha disputado ni un sólo minuto en lo que va de temporada en la Champions League. No tuvo minutos en los dos duelos ante el Nápoles y tampoco se estrenó en el duelo ante el PSG. Para Xavi Hernández el delantero está lejos aún del nivel que requiere la competición, optando por otras opciones antes que él, además de que Lewandowski lo está jugando todo en Europa. En los tres partidos de eliminatorias no fue sustituido.

Pero es que el papel de Vitor Roque en el Barcelona hasta el momento ha sido pobre. 19 convocatorias de las que se quedó siete en el banquillo, sólo ha disputado 12 encuentros en estos primeros meses y de ellos tan sólo uno de titular el que jugó ante el Celta de Vigo a mediados de febrero, aunque sustituido a la hora de partido. En total no llega a 250 minutos de juego, de hecho en el último partido ante Las Palmas sólo jugó nueve minutos, entrando en la recta final.

En partidos importantes Xavi no le ha dado la oportunidad de lucirse a Vitor Roque. No tuvo minutos en las eliminatorias de la Supercopa de España, tampoco en los cuartos de final de Copa del Rey ante el Athletic y tampoco en las tres eliminatorias que llevan disputados de la fase final de la Champions League, ni ante el Nápoles ni de momento ante el PSG. En Liga también se quedó sin jugar en el ante el Athletic de Bilbao, precisamente con 0-0 en el marcador cuando el equipo necesitaba gol. Pese a todo, pero al poco bagaje que está dándole el técnico egarense, suma un par de goles ya, ante Osasuna y Alavés.

Cabe recordar que el Barcelona pagó por Vitor Roque 40 millones de euros al Athletico Paranaense, adelantando su fichaje al mes de enero cuando estaba previsto que llegase este próximo verano. Con contrato hasta 2031 y una cláusula antijeques, el brasileño está de momento lejos del nivel que se esperaba de un joven que si bien disputó en Brasil, cabe recordar que tiene tan solo 19 años.

Oportunidad contra el Cádiz

Xavi Hernández, en la previa ante el Cádiz del Barça, reconoció que Vitor Roque tendrá minutos «porque se los merece y porque creemos en él como futbolista», aunque la realidad es que dará descanso a jugadores pensando en la vuelta de los cuartos de final de Champions League: «Es un jugador que nos está dando mucho aunque no tenga participación, ante el Cádiz va a tener minutos».

«Estamos incidiendo mucho en la forma que debe entender el juego. Nos enfocamos mucho en el tema táctico. Es un futbolista que va muy bien al espacio y seguro que lo aprovecharemos. Tiene cualidades innatas que son muy importantes y que le salen. Tiene muchísima calidad, pero hay aspectos que debe aprender y en eso estamos. Le hemos preparado ahora un vídeo en el que debe incidir sobre ciertas cosas», confiesa Xavi, que reconoce que tácticamente está aún lejos de lo esperado para un futbolista del Barcelona y que además está rivalizando con Lewandowski: «Es la competencia misma, la que está compitiendo con Lewandowski. Está compitiendo con todos los delanteros que tenemos nosotros en la plantilla. Por lo tanto, no es fácil».