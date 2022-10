El Villarreal ya sabe cómo sacar los pañuelos del Camp Nou

Al Barcelona se le viene encima otra semana compleja, con dos partidos en tres días. El más próximo este mismo jueves en una nueva jornada intersemanal de la Liga Santander ante el Villarreal en el Camp Nou. Llegan los culés calentitos tras dos batacazos consecutivos en Champions ante el Inter de Milán y en Liga ante el Real Madrid en el Clásico. En la retina, las muchas similitudes de este partido con el de hace 23 años ante el mismo rival, un club amarillo que protagonizó una de las mayores pañoladas que se recuerdan en el Camp Nou.

Jornada 14 de la Liga 98/99, Barcelona-Villarreal. El Barça de Louis Van Gaal venía de enlazar tres derrotas consecutivas en la competición doméstica ante Mallorca (1-0), Atlético de Madrid (0-1) y Deportivo de la Coruña (2-1) que le colocaba como octavo clasificado con 19 puntos a seis del liderato que tenía por aquel entonces el Mallorca. Venían también de caer eliminados en la primera fase de la Liga de Campeones por segundo año consecutivo…

Sobre el césped del Camp Nou estaba un Villarreal que era uno de los recién ascendidos a la categoría, año en el que comenzaría a fraguarse un nombre entre los grandes. El conjunto amarillo asaltaría el feudo culé de una manera excepcional. Craioveanu adelantaba a los castellonenses en el marcador tras una jugada muy hábil en el área y antes de la media hora de partido, se inventaba un trallazo con el interior ante la pasividad defensiva de Pep Guardiola para el 0-2. El Camp Nou ya sacaba sus primeros pañuelos blancos: estaban hartos.

La cosa no mejoró en el segundo tiempo en el Camp Nou. Entre las grandes paradas de Palop y el buen hacer del Villarreal, los amarillos aguantaban las acometidas culés y en el tramo final Gerardo hacía el tercero. 0-3 y gritos de Núñez dimisión en las gradas ante una marea de pañuelos. El gol de Giovanni llegó tarde y no cambió el visual cabreo de los aficionados culés que no frenaban sus quejas ni sus pañuelos al vuelo.

Peligro a la vista

El Barça acabaría aquella jornada décimo clasificado en Liga y a ocho puntos de la cabeza tras cinco derrotas, cuatro empates y cinco victorias en 14 partidos en uno de los momentos más delicados de la historia reciente de los culés. Cabe recordar también, que tras aquel golpe bajo ante los amarillos, el Barça comenzaría una gran racha de resultados en Liga con la que acabarían saliendo campeones…

El quid de la cuestión es que Barcelona y Villarreal se ven las caras 23 años después en el mismo escenario y ante la posibilidad de otra situación similar. Las aguas están turbulentas en el Camp Nou y la afición está caliente tras la imagen del equipo en los últimos partidos. El bajón deportivo de los de Xavi Hernández tras el parón de selecciones es notorio: dos victorias por la mínima ante Mallorca y Celta de Vigo, empate y derrota ante el Inter en Champions donde la clasificación se pone casi imposible y derrota en el Clásico ante el Real Madrid.

Un nuevo traspié ante el Villarreal no sólo podría abrir más aún la brecha con el liderato de la Liga Santander sino que también sentaría un pésimo rendimiento en este mes de octubre para los culés que les alejaría de los objetivos que se proponían este verano cuando reforzar el equipo a golpe de palancas…