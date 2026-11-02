Villarreal – PSG: horario y cómo ver por televisión gratis en directo y en streaming el partido de la Champions League

El PSG de Luis Enrique viaja a España para enfrentarse al Villarreal en la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League, donde esperan conseguir una nueva victoria para seguir con el pleno de triunfos en la máxima competición continental tras ganar al Barcelona en la última fecha. Los amarillos, obviamente, tratarán de evitarlo, aunque son conscientes de la dificultad que entraña ganar a los galos. Consulta la fecha, el horario y dónde ver por televisión en directo lo que ocurra en el Estadio de la Cerámica.

Villarreal – PSG de la Champions League: a qué hora empieza el partido

El Villarreal recibe en el Estadio de la Cerámica al PSG para jugar el partido que corresponde a la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League. El Submarino Amarillo tiene el objetivo de clasificarse para los playoffs de la máxima competición continental, pero son conscientes de que este duelo será bastante complicado, ya que se enfrentarán al vigente campeón del torneo. La UEFA ha programado este duelo para el miércoles 3 de noviembre y el balón comenzará a rodar a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Villarreal – PSG de la Champions League: canal de TV y cómo ver online

El operador que se hizo con los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva todas las competiciones a nivel de clubes de la UEFA fue Movistar+. El Villarreal – PSG correspondiente a la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver en directo por televisión a través del canal de pago Movistar Liga de Campeones, así que se no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV. Los clientes de este medio podrán ver en vivo online y en streaming todo lo que ocurra en el Estadio de la Cerámica si se descargan la aplicación en un teléfono móvil, tablet o una smart TV.

Los lectores de OKDIARIO van a tener a su disposición la mejor información sobre todo lo que suceda con los equipos españoles estos días en las diferentes competiciones europeas. Cuando concluya este partidazo Villarreal – PSG que cayó en la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League publicaremos la crónica y también compartiremos las reacciones importantes que se produzcan por parte de los protagonistas.

Dónde escuchar por radio en directo el Villarreal – PSG

Los seguidores del Submarino Amarillo que no vayan a poder ver por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming el Villarreal – PSG de la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, RNE, la Ser u Onda Cero conectarán con el Estadio de la Cerámica y así narrar todo lo que suceda en este partidazo.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Villarreal – PSG?

El Estadio de la Cerámica, ubicado en Castellón y conocido anteriormente como El Madrigal, será el campo donde se jugará este vibrante y frenético Villarreal – PSG correspondiente a la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League. Este recinto deportivo se inauguró en 1923, así que hace tres años celebró su centenario. En sus gradas caben 23.500 aficionados y se espera que haya un ambientazo para animar a los suyos a intentar dar la sorpresa.

La UEFA designó al árbitro alemán Felix Zwayer para que imparta justicia en el partido de la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League Villarreal – PSG. Su compatriota Christian Dingert estará a los mandos del VAR revisando todas las jugadas polémicas que se produzcan sobre el terreno de juego para, en el caso de ser claras, avisar a su compañero y recomendarle que se acerque al monitor que estará en la banda del Estadio de la Cerámica para que analice la acción y tome una decisión final.