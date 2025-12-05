La víctima de Hugo Mallo habla tras la sentencia: «Para que la gente que quiera hacerlo se lo piense»

Hugo Mallo ya tiene su condena firme tras abusar sexualmente de la mascota del Espanyol. El ex jugador del Celta tendrá que pagar 8.000 euros de multa a Carme Coma, tanto por lo ocurrido en el pasillo de saludos como por daños morales. A raíz de dicha sentencia, la víctima ha vuelto a recordar todo lo que vivió y opinar tras conocer el castigo impuesto al agresor.

El 24 de abril de 2019, durante el pasillo de salidos en el Espanyol-Celta, Hugo Mallo aprovechó para tocar los pechos de la mujer. Un acto que le sobrepasó años más tarde cuando decidió acudir a la justicia: «Esa persona me hizo sentir vulnerable y acosada», comenzaba Carme al revivir todo el proceso judicial por el que pasó ante el Juzgado Penal de Barcelona. A pesar de que el jugador tendrá que pagar sus actos, la denunciante no está satisfecha: «El recuerdo nauseabundo me lo llevo para siempre. Fueron tres segundos de asquerosidad, tocamiento y además viendo esas risas socarronas al hacerlo», recalcó.

«A mí esto porque me pilló crecidita y madura…si me pilla con 18 años…Desde el primer día tuve claro que tenía que denunciar», explicó después de que la condena fue ratificada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Barcelona por el Magistrado del Juzgado Penal número 21 de Barcelona. «Estoy tranquila, satisfecha y en paz. Llevo desde 2019 esperando este momento y con esto cierro la puerta a un episodio infame con un final como tenía que ser, como un delito», explicó en una entrevista para Radioestadio.

Un caso en el que las imágenes difundidas por los medios fueron clave para esclarecer el caso: «Renuncié a dinero para demostrar que era cierto, que no me quería aprovechar de nadie. Eso me da mucha pena porque lo hacen muchas víctimas de violencia de género. Mucha gente quería que no diera el paso porque me decían que no sabían dónde me iba a meter. No quería su perdón, quería justicia. Con esta sentencia se pone fin a un hecho ruin y ojalá sirva para que la gente que quiera hacerlo se sienta impune, se lo piense», sentenció.