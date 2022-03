Max Verstappen y Red Bull han firmado una amplia renovación que vincula a las partes hasta el final del Mundial 2028. El vigente campeón de la Fórmula 1 tenía contrato hasta 2023 y ha acordado extenderlo cinco temporadas más. Si lo cumple, se convertirá en el piloto que más campeonatos ha disputado con el mismo equipo en la historia de la Fórmula 1.

“Disfruto de verdad siendo parte de Red Bull Racing, por lo que elegir quedarme hasta la temporada 2028 ha sido una decisión fácil. Amo a este equipo y el año pasado fue simplemente increíble. Nuestro objetivo desde que nos unimos en 2016 era ganar el campeonato y lo hemos logrado, por lo que ahora se trata de mantener el número 1 en el coche a largo plazo”, valoró Verstappen en un comunicado.

No han trascendido las cifras económicas de forma oficial, aunque la prensa neerlandesa habla de un sueldo anual de 50 millones de euros para Verstappen. Esa cifra sería similar a la que percibe Lewis Hamilton por parte de Mercedes, los dos pilotos mejor pagados de la parrilla y de nuevo máximos aspirantes al título mundial tras el gran duelo que protagonizaron en 2020.

Six seasons of full send 🙌 Here's to 2022 and beyond @Max33Verstappen ✍️ #GivesYouWings pic.twitter.com/zjkD1nTrRp

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 3, 2022