El veredicto de la afición sobre la salida de Jorge Martín de Aprilia

La semana pasaba saltaba el bombazo de que Jorge Martín se iría de Aprilia al acabar el presente curso. Después de que el piloto anunciara la noticia, OKDIARIO ha querido conocer de primera mano la opinión de la afición española sobre este asunto. Si hay un punto en España donde hay bastante tradición motera es en Alcañiz y, más concretamente, en el circuito de MotorLand Aragón.

Este periódico se ha desplazado hasta el circuito para hablar con la gente y saber cómo ve la afición española presente en Aragón, para el gran premio, la decisión que ha tomado el campeón del mundo de marcharse de Aprilia menos de un año después de fichar por ellos. Muchos piensan que la decisión ha sido acertada, otros consideran que ha sido «precipitada».

«Es algo muy personal, me parece bien. Está mirando por su futuro», comenta un seguidor que a su vez entiende que «es raro que en unos meses de contrato ya quiera marcharse, pero viendo las caídas que ha tenido no se sentirá cómodo con la moto y querrá probar otras cosas». «Lo veo entendible, porque desde el minuto uno ha tenido problemas y con la última lesión, para el piloto es una situación muy agravada. Me parece una buena decisión para el futuro», afirma otro aficionado.

Pero no todos opinan lo mismo, también los hay que creen que ha sido «precipitado» y que «no se lo ha pensado». Eso sí, la afición española, que está disfrutando de este GP de Aragón de MotoGP, no pierde la ilusión y confía en volver a ver al vigente campeón del mundo reinar de nuevo en MotoGP. «Volverá a luchar por el Mundial», afirman unos seguidores. Lo que está claro es que la decisión de Jorge Martín ha generado mucho revuelo y división de opiniones entre la hinchada española.