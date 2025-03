Van der Vaart no puede ver ni en pintura a Lamine Yamal: «Veo cosas que me molestan…»

Rafael Van der Vaart no puede ver ni en pintura a Lamine Yamal. El ex jugador del Real Madrid, ya retirado del fútbol profesional desde 2018, cargó contra la joven estrella del Barcelona en unas declaraciones que realizó en el canal de televisión NOS.

Según la leyenda holandesa, Lamine no mostró una gran implicación en el partido que jugó la selección en Holanda correspondiente en ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones. «El primer gol de España fue un fallo muy grave de Hato. Al principio pensé: ‘Esto puede acabar mal para él’. Pero después se rehizo de forma brillante», afirmó Van der Vaart.

«Parece que a Lamine no le sentó bien enfrentarse a Hato. Son cosas en las que me fijo: veo cosas que me empiezan a molestar un poco. Pantalones un poco bajados, no esforzarse mucho, gestos un poco superficiales…», agregó el ex futbolista del Real Madrid.

Sin embargo, la cosa no terminó aquí. Y es que Van der Vaart siguió atizando a Lamine por el rendimiento que mostró en el partido de Róterdam que acabó en empate a dos. «Cuando tienes esa edad y ya estás en la selección española, deberías aprovechar cada minuto. No importa lo bueno que seas, hay que demostrarlo siempre, en cada acción. En ese partido, Hato lo tenía metido en su bolsillo», añadió el holandés.

Van der Vaart se está acostumbrando en los últimos años a acaparar portadas por sus polémicas declaraciones. Hace unos meses ya tuvo un enganchón con Cristiano Ronaldo, con el que jugó una temporada en el Real Madrid. «Cristiano era increíblemente egoísta, si ganábamos 6-0 y él no marcaba, no estaba contento, pero cuando perdíamos, él estaba bien si marcaba dos. Tuvimos muchas conversaciones con él y fue muy interesante porque siempre repetía: ‘¡Necesito mis goles! ¡Necesito mis goles!’», manifestó el ex jugador.