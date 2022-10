Valencia – Barcelona: Partido de traca en Mestalla

El Barcelona está en horas bajas. El fuerte golpetazo que supuso este miércoles la nueva derrota ante el Bayern de Múnich ahonda más aún la segunda caída consecutiva a la Europa League. El discurso de que el club vuelve entre los mejores no se sostiene pero, como decía Xavi Hernández, aún le quedan por disputar más títulos al equipo que se agarra con fuerza ahora a la Liga Santander antes de este parón por la disputa del Mundial de Qatar 2022. El catalán se juega mucho, su crédito está tocado y la primera parada es en Mestalla ante el Valencia este sábado 29 de octubre (21:00).

Valencia, Viktoria Plzen, Almería y Osasuna componen la travesía del Barça antes de que se pare todo el fútbol de élite para la cita mundialista. Cuatro partidos, tres de Liga y uno para acabar de manera honrosa su breve paso por la Champions League. El club culé necesita un pleno ante chés, rojiblancos y rojillos para calmar las aguas lo máximo posible. El billete para la Europa League ya está más que impreso y es algo que no se borrará con facilidad, principalmente porque tiene que acudir a ella el próximo año.

Y es que Xavi no está resultando ese adalid que se le presuponía, especialmente en Europa, algo que se le atraganta como a nadie. Durante este corto periodo de tiempo en Can Barça, aún no se ha cumplido un año, el técnico acumula 13 partidos entre la Champions y la Europa League, de los que sólo ha logrado sacar tres triunfos, ante Nápoles, Galatasaray y Viktoria Plzen, por los cinco empates y cinco derrotas que ya firma ese mismo tiempo, con dos eliminaciones de la máxima competición y otra de la segunda.

Pero el egarense no es el único tocado. Pese a que el entrenador es el máximo responsable, al que se le ha dado una plantilla a medida, confeccionada a su gusto y por la que se han desembolsado importantes cantidades de dinero a base de palancas, la plantilla también queda señalada por su bajo nivel en Europa, su incapacidad para competir y la sensible capacidad psicológica para revertir situaciones indeseadas… Los capitanes, los de contratos más altos, están en el punto de mira por su rendimiento, también la nueva escuela con los Pedri, Gavi o Ansu Fati, también nuevos como Raphinha o Koundé.

El único que se salva se la quema es un Robert Lewandowski que acumula en lo que va de temporada 17 goles, el único que está manteniendo un nivel regular y decisivo este curso, aunque también se le echó en falta en los partidos más comprometidos como ante Real Madrid o Bayern de Múnich. El polaco, pese su indudable rendimiento, no es Leo Messi y decide partidos él solo, necesita del equipo y cuando éste no está, él también se apaga como se pudo ver en el Clásico o en la caída en Champions.

Se quiere agarrar a la Liga

La Liga sigue viva para el Barça (28), que suma sólo tres puntos menos que el Real Madrid (31), los que perdieron en el Clásico hace unas pocas semanas. Los números son casi calcados. Ambos equipos han logrado 28 goles en estos 11 partidos de Liga, aunque los blancos encajaron nueve por los cuatro de los culés. Ambos tienen al resto lejos, el Atlético de Madrid camina con 23 puntos, por los 22 de la Real Sociedad o los 20 del Betis, todos lejos de la cabeza.

El Barça necesita darle continuidad a lo que mostró ante Villarreal y Athletic de Bilbao, donde parecía un rival mucho más sólido del que pocos días después se estrelló ante el Bayern. Ante rivales de liga, algo menores, los culés sí dan la talla, ante el Valencia, que viene de enlazar tres partidos seguidos sin vencer, con dos empates y una derrota, la necesidad también aprieta a los de Gattuso.