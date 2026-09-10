UFP arremete contra Marlaska por el expediente a los policías agredidos por el ultra del Barça: «Absolutamente inaceptable»

La Unión Federal de Policía (UFP) ha mostrado «su más absoluto rechazo» a la apertura de expediente «por falta muy grave» por parte del Ministerio del Interior a los agentes que fueron agredidos por un ultra independentista del Barcelona antes del encuentro de Liga ante el Elche.

«Los policías afectados continúan sin haber recibido comunicación oficial y han tenido que conocer a través de los medios de comunicación que el ministro del Interior da por superada esa fase y anuncia ahora la incoación de un expediente disciplinario por una posible falta grave o muy grave», explican en un comunicado.

Además, denuncian que la forma de actuar del Ministerio del Interior es «absolutamente inaceptable»: «Resulta especialmente sorprendente que Fernando Grande-Marlaska, que desarrolló durante décadas su carrera como juez y magistrado y llegó a presidir la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, olvide ahora principios tan elementales como las garantías procedimentales, el derecho de defensa y el respeto debido a cualquier persona sometida a una investigación».

«Un policía no puede levantarse por la mañana y descubrir en la prensa que su ministro ya ha anunciado públicamente un procedimiento que puede afectar gravemente a su carrera profesional, a su economía y a su vida personal, sin haber recibido previamente una sola comunicación oficial», añaden desde la Unión Federal de Policía. «Eso no es proteger las garantías de los policías. Es exactamente lo contrario», continúan.

Desde UFP no piden «impunidad» para nadie: «Pedimos algo mucho más sencillo: respeto al procedimiento, a la presunción de inocencia y al derecho de defensa. Si existen hechos que deban investigarse, que se investiguen. Si existen responsabilidades acreditadas, que se depuren. Pero lo que no podemos aceptar es que la carrera profesional de unos policías se convierta en un anuncio político ante los medios antes incluso de que ellos sepan oficialmente qué se les imputa», explican.