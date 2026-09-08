Trasladan al jugador del Dortmund Karetsas al hospital tras desplomarse por «problemas circulatorios» en el partido contra el Villarreal

Konstantinos Karetsas fue trasladado al hospital, tras desplomarse en la primera parte del partido entre el Borussia Dortmund y el Villarreal, de la primera jornada de la Champions League. El futbolista se fue al suelo y no pudo continuar. Fue llevado directo a vestuarios y, de ahí, a un centro médico. Según informó en el descanso el conjunto alemán, todo se debe a unos «problemas circulatorios» por los que se le harán los exámenes pertinentes.

«Konstantinos Karetsas tuvo que abandonar el campo en el partido contra el Villarreal debido a problemas circulatorios. A Kosta le va bien dentro de las circunstancias, está en camino al hospital para más pruebas», señala el comunicado del Dortmund en el que informan del estado de salud de su jugador.