Topuria sigue sin rival: «Ni Charles Oliveria ni Makhachev se atreven a pelear porque tienen miedo»

La incertidumbre se mantiene sobre la identidad del próximo rival de Ilia Topuria. El campeón de peso pluma ascendió al peso ligero, previo peaje de dejar vacante el cinturón de la primera categoría mencionada, y todavía se desconoce contra quien se enfrentará en la nueva categoría. La intención de La Leyenda es hacerlo contra Makhachev por el cinturón de peso ligero, aunque también vería con buenos ojos enfrentarse con Charles Oliveira.

«De momento me estoy preparando para Makhachev o Charles Oliveira, no veo otro contrincante, pero ninguno de los dos parece atreverse. Tienen como frases de que un campeón pelea con quién le digan, pero luego de que no quieren pelear porque es pequeño, he cambiado de categoría o que no he ganado lo suficiente. Son síntomas de miedo todos los sabemos, pero es normal, yo también lo tendría», expresó Topuria.

Noticia en desarrollo…