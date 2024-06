Topuria rompe con Piqué y le deja fuera de la nueva promotora de las artes marciales mixtas

A Gerard Piqué se le ha caído el último negocio que planeaba con Ilia Topuria. El campeón del mundo de peso pluma de la UFC ha roto las negociaciones con el ex futbolista porque no quiere poner en riesgo sus proyectos empresariales después de que el ex del Barcelona fuera imputado por el caso Brodie. Es por eso que el hispanogeorgiano habría decidido vetarle de su proyecto con la nueva promotora de artes marciales mixtas, WOW FC, y ha decidido vetar al que iba a ser su socio.

La juez del caso decidió imputar a Piqué por el caso de las comisiones que habría cobrado por llevar la Supercopa a Arabia Saudí, y eso ha provocado la reacción de Topuria que no quiere que su proyecto se vea salpicado y ha decidido cortar lazos y dejar al ex futbolista fuera del negocio, según ha podido saber este periódico. La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda aprecia indicios de delito en la comisión de 4 millones de euros que se llevó el ex jugador del Barcelona para sacar el torneo de España, y llevarlo al país saudí, y por eso ha decidido imputarlo.

Los últimos rumores indican que WOW FC, conocida como la UFC española, está cada vez más cerca de llegar a un acuerdo con el hombre de moda, Ilia Topuria. El número cinco del ranking libra por libra de la UFC está en negociaciones con otros socios comerciales para crear una nueva liga de artes marciales mixtas. WOW se ha convertido en el referente de MMA en España, competición que Topuria conoce muy bien, ya que su hermano mayor, Aleksandre Topuria se curtió allí antes de dar el salto a la UFC en Estados Unidos.

Las negociaciones entre Piqué y Topuria se han roto tras la imputación del ex futbolista. En diciembre de 2023 saltó la noticia de que ambos estaban hablando de la posible incursión del presidente de Kosmos en la industria las MMA. «A Piqué le gustan mucho las artes marciales mixtas, estuvimos hablando porque vamos a ver si llevamos a cabo una promotora de MMA en España», señaló el luchador en ESPN en aquel momento, pero finalmente ese proyecto no lo llevarán a cabo juntos.

Ilia Topuria ha decidido cortar lazos y dejar a Piqué fuera de la nueva promotora de artes marciales mixtas. El Matador no quiere poner en riesgo su futuro proyecto y mucho menos su sueño de traer un combate al Santiago Bernabéu, para el que ya tiene fecha: será en el primer trimestre del 2025. Desde que ganó el combate contra Volkanovski y se proclamó campeón del mundo de peso pluma, su gran objetivo es llevar un combate al coliseo madridista.

Piqué, imputado en el caso Supercopa

La juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº4 de Majadahonda que investiga la trama decidió imputar al ex futbolista del Barcelona, por los negocios que hizo a través de su empresa Kosmos con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y con Arabia Saudí, para llevar la competición al país arábigo. Ante esta noticia, Ilia Topuria ha preferido no hacer negocios con Piqué para no verse salpicado.

La titular del Juzgado aprecia indicios de delito en la comisión de 4 millones de euros al año que el empresario se llevó por los negocios realizados con la RFEF y con Arabia. Delia Rodrigo, la magistrada, considera en su auto que «se incluyó una cláusula, que se denominó ‘esencial’, por la que la RFEF trataba de garantizar el pago de la comisión de 4.000.000 euros anuales a favor de Kosmos, aun cuando esta empresa formalmente sería la comisionista de SELA».