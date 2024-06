Ilia Topuria confiesa la fecha exacta de su retirada: «Esto requiere muchísima responsabilidad»

Ilia Topuria ya pone fecha exacta a su retirada. El campeón del mundo de artes marciales mixtas explicó que no quiere eternizarse en este deporte y que igual que entró con 15 años, se irá más pronto que tarde. Y pone una edad para irse: con 32 años. Eso supone que será en 2029, que es el año en el que cumplirá esa edad.

«Comencé en este deporte, en las artes marciales mixtas, a los 15 años. Me gustaría poder retirarme a los 32, darme como máximo esa edad, porque el deporte de élite requiere muchísima responsabilidad y tienes que estar súper concentrado en todo momento», explica Ilia Topuria, uno de los deportistas españoles que más focos ha acaparado en este 2024.

El campeón de la UFC da esos 32 años como edad a la que retirarse, aunque sí hace una especificación que podría alargar el plazo: «Digo que a los 32, pero a la vez viene otro pensamiento a la cabeza que es ‘hasta el momento en que deje de disfrutarlo’. De momento lo estoy disfrutando mucho, no sé cuándo será ese día en el que diga ‘esto ya no me divierte’».

Desde que Topuria venciera a Alexander Volkanovski y se proclamara campeón de la UFC, el luchador español ha crecido muchísimo tanto a nivel profesional como económico. Es una figura mediática que arrastra a miles de seguidores que vibran con él. Por eso es una de las figuras principales del deporte español en la actualidad y también tiene un cartel internacional importante. «No tengo ninguna duda de que en 2025 seré el deportista mejor pagado del mundo», comentó hace unas semanas Topuria, en un ejemplo de ambición y también de proyecto de futuro.

En este futuro el campeón de la UFC no se pone imposibles. «Mi mentalidad siempre ha sido simple: si alguien lo ha podido hacer, yo también lo puedo hacer; si nadie lo ha hecho, puedo ser el primero en hacerlo», cuenta en una entrevista con la revista El Club del Deportista. Y añade: «Sí que creo desde el fondo de mi corazón que no hay nada imposible en la vida».

La mentalidad de Ilia Topuria

Además, dentro de ese crecimiento económico por su éxito deportivo, Ilia Topuria deja claro que cuando acepta una colaboración comercial, una publicidad, siempre lo hace si comparte los valores de esa marca: «Mis colaboraciones son con marcas con las que comparto valores».

«Cuando me preparo para cualquier compromiso que se me presenta en mi vida, siempre hago lo que está en mi mano y, pase lo que pase, yo siempre voy a dormir en paz y en calma conmigo mismo, sin ningún sentimiento de arrepentimiento, porque siempre sabré que hice todo lo que estaba en mi mano», añade Topuria en esta entrevista.