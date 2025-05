Topuria explota contra Makhachev: «Es el mayor hipócrita que jamás he visto»

Después de meses de espera, de incertidumbre y de incluso haber empezado el campamento sin conocer a qué rival se enfrentaba, con la diferencia que eso supone, El Matador ya conoce su rival. Topuria no se enfrentará a Makhachev, será Charles Oliveira, tal y como ha anunciado Dana White, CEO de la UFC y ha confirmado el propio Ilia a través de sus redes sociales.

La pelea del UFC 317 está previsto para el próximo 28 de junio en la International Fight Week de Las Vegas. Makhachev no se enfrentará a Topuria por la victoria Jack Della Maddalena sobre Belal Muhammad que le convirtió en nuevo campeón del peso welter. El triunfo del australiano facilitó la subida de Makhachev a dicha categoría por lo que dejó vacante el cinturón de peso de ligero e impulsó a Oliveira como nuevo rival de Topuria.

Sobre ello se ha pronunciado Ilia durante la promoción de WOW 19 que se celebra este sábado en Alicante. «Es el mayor hipócrita que he visto jamás. Criticó una acción mía y ahora está haciendo lo mismo. Su agente me tendría que dar las gracias por no darle una paliza porque era la pelea que todos querían a ver y se escaparon. En ningún momento aceptaron el combate. Jamás han aceptado la pelea. Si han hecho algo, ha sido escaparse».

Makhachev sube a welter, algo que no descarta llevar a cabo Topuria en el futuro, ya que si vence en el peso ligero sería su segundo cinturón y nadie ha conseguido tres en tres categorías diferentes. «Si los aficionados quieren verme en el welter… ¿Por qué no? Yo también peleo para entretener a la gente y me tiene que motivar el reto. No me cierro las puertas. Espero que la otra parte esté dispuesta también y no ponga excusas», dijo Topuria.

Para ello todavía queda tiempo, ahora se centra en Charles Oliveira, su próximo rival. «Estoy muy enfocado. No le podemos tomar a la ligera porque ha sido un gran campeón. Me siento en un momento muy a tope. Por mi estilo, Charles va a sufrir mucho conmigo. No me parezco a ninguno de los que se ha enfrentado. Imaginaos lo que le espera. Me da pena que le hayan dejado solo y parece que le han dejado en una habitación solo conmigo. Se lo agradezco, porque no habrá sido fácil para él».

Topuria da el salto a peso ligero, principalmente para dejar de realizar los agresivos recortes de peso. Durante los últimos días ha dejado pistas en forma de vídeos sobre su gran estado físico. «Me siento súper a tope y súper feliz. Es la primera vez que estoy disfrutando cada momento y antes no lo pasaba tan bien por los recortes del peso. Ahora no tengo tantas restricciones. El objetivo también ha sido ese», zanjó Topuria.