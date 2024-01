Toñejo Rodríguez: «Nunca perdí la ilusión, me subía a la moto de agua y me olvidaba que estaba en silla de ruedas»

Si algo caracteriza al nuevo invitado de Mejor Conectados, la iniciativa de Telefónica, es la ilusión y el afán de arrollar los obstáculos que se pongan en el camino. Se trata de Toñejo Rodríguez, un piloto apasionado por las carreras de quads que debido una grave lesión de espalda, la cual le dejó parapléjico, tuvo que cambiar la arena y el asfalto por el agua.

Confiesa Rodríguez que siempre le había gustado el campo y que desde muy pequeño sentía gran pasión por correr en motocross: «Es que volabas encima de la moto». «Recuerdo que la primera carrera que yo corrí –tenía 15 años– en la categoría juvenil de Motocross fue con la licencia de mi hermano, es que yo no podía sacármela. Fíjate qué locura, si hubiera pasado algo…», detalla. «De este modo, era mi hermano salía un apartado en el periódico: ‘Juan Alberto gana un podio’», recuerda el piloto con una sonrisa.

Las palabras y los recuerdos de Rodríguez dejan ver la diversión y la felicidad que sentía por el mundo de las motos. «Todo el barrio me conocía. Teníamos una pandilla de las motos, íbamos haciendo caballitos y a veces hacíamos unas locuras que, obviamente, ahora no se podría hacer. Se iba rápido y sobre todo, te divertías. Hacíamos unas rutas espectaculares», explica.

«Sobre la moto me sentía libre»

Y es que no sólo era un momento de diversión, señala, «también era una manera de sentirse libre al 100%, eso es algo mágico. En ese momento se vivía rápido y te podías permitir no dar muchas vueltas a las cosas. Y eso se traducía en pódiums». De hecho, en 1990, con solo 25 años, el piloto ya era el campeón de España de Quads y se sentía imparable, hacía un deporte que le hacía feliz y que se había convertido en su vida.

En su relato, señala que en las competiciones «siempre iba perfecto, todo bien, mientras que los demás podrían tener algún problema. Fue en este momento, apareció un amigo mío, Luis Rossell, y me dijo: ‘Ten cuidado, vas muy muy deprisa y los rallys son largos’. Me avisó».

«Había un badén y pegué contra una pared, me elevé hacia arriba… Cuando subí por el aire ya estaba partido, yo lo sabía, lo noté. Nadie me tuvo que decir lo que me había pasado», cuenta. Este accidente le ocasionó a Rodríguez tenía una lesión dorsal a nivel 3 dejándole parapléjico. Sobre ello, el médico Albert Bourau, detalla que se trata de una lesión muy grave, ya que «estamos hablando de muy arriba, está muy alta».

Nunca dejó de soñar con nuevas metas

La vida del piloto dio un cambio radical, quedó en una silla de ruedas y todas las posibilidades de correr en moto y sentir la velocidad parecieron desvanecerse. Rodríguez estuvo alrededor de 18 meses en el hospital con el fin de poder recuperarse, días en los que, a pesar de las dificultades, no dejó de soñar con nuevas metas.

Rodríguez acudió a hablar con el Dr. Bourau y le comentó una idea que había tenido. «Vino y me dijo que tenía que comentarme una cosa, que le dijera mi opinión. Él quería correr en moto de agua, un deporte en el que va sentado. Le dije que sí, que claro que podía», rememora el médico.

Rodríguez sonríe, tenía ante sus ojos un nuevo sueño que tenía claro que iba a cumplir: convertirse en piloto de motos de agua. «El presidente de la Federación me exigió un certificado médico que nadie me hacía y Albert Borao me lo hizo», añade el invitado de Mejor Conectados.

«Me subía a la moto y me olvidaba que estaba en silla de ruedas»

No todo fue sencillo, desde luego. Tal como relata Rodríguez, al principio hubo dificultades porque «me caía hacia los lados, tenía esa tendencia, así que me pusieron un asiento como de un barquito pequeño y me ataron con unas correas. Poco a poco todo funcionó, es que iba en la moto y la mente me decía una cosa, pero el cuerpo no me dejaba».

De manera progresiva todo mejoró, Rodríguez comenzó a verse bien, controlar y meterse donde quería. «Ganamos el Campeonato de España. «Me subía a la moto y me olvidaba que estaba en silla de ruedas. Aquí no hay supermanes, aquí lo que hay es ilusión», expone.

En la actualidad, Rodríguez sigue sintiendo la velocidad, la ilusión y la diversión, gracias además a haberse rodeado de un gran equipo que le ha apoyado desde el minuto cero. «Lo que quiero es subirme a los coches, correr las carreras y vivir aventuras. ¡Cuantas más, mejor! Me gusta divertirme y estar con las personas que quiero, tengo una vida privilegiada y un equipo de gente extraordinario en mi vida».

Y termina: «Tengo suerte, eso creo. Siempre que puedo ayudar a alguien que está en una silla, yo feliz. No hay nada más bonito en el mundo que regalar algo a cambio de nada».

¿Qué es Mejor Conectados?

Mejor Conectados es una iniciativa de Telefónica para visibilizar talento e inspirar conexiones para que las personas se sientan capaces de lograr lo que se propongan. A través de historias que retratan a la perfección la idea de que “cuando conectamos, somos capaces de hacer cosas increíbles”; que es la verdad universal sobre la que se construye Mejor Conectados.

El objetivo de Mejor Conectados no es otro que poner en valor el poder de las conexiones humanas: «Queremos hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas», afirma José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica.

«En Telefónica, creemos en un mundo más humano. Un mundo que se mueve gracias al talento de las personas. Por eso apoyamos el talento como mejor sabemos: conectándolo. Mejor Conectados quiere ser un lugar donde inspirarse, encontrarse, conectar y lograr cosas increíbles», explica Rafael Fernández de Alarcón, director de Marketing Global de Telefónica.

¿Qué podemos encontrar en cada apartado de la plataforma?

En el apartado ‘Inspírate’ encontramos historias que ponen de manifiesto que conectando con otros logramos cosas increíbles. Descubriremos qué conexiones hicieron posibles grandes logros y cómo de diferentes personajes como Rafa Nadal, el chef Ferrán Adrià, la nadadora paralímpica Teresa Perales, el triatleta Javier Gómez Noya o el exjugador de baloncesto Nacho Azofra. Además, también cuenta la historia de cómo el jugador de fútbol Keita Baldé se implicó en mejorar la situación laboral de los jornaleros durante la pandemia. De Discamino, una asociación para ayudar a personas con discapacidad a conseguir su sueño de hacer el Camino de Santiago. O, cómo el trabajo conjunto y la confianza del equipo de K4 fue el camino hacia la victoria.

Asimismo, junto a estos vídeos inspiradores, en Mejor Conectados podemos encontrar ‘Aprende’. Se trata de una serie de pequeñas «clases magistrales» en las que grandes figuras como Molo Cebrián, Marta Gilart, Gemita, Iñaki Gabilondo, Toni Nadal, María Zabala, Rafa Nadal o Amaya Valdemoro ofrecen, en primera persona, consejos y reflexiones que nos pueden servir de inspiración y aprendizaje. En definitiva, para establecer mejores relaciones en nuestro día a día.