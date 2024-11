Todo sobre Maribel Nadal, la hermana pequeña de Rafa Nadal: edad, dónde trabaja, qué estudió…

Una de los mayores apoyos en la carrera de Rafa Nadal ha sido su hermana, Maribel Nadal. La pequeña de los hermanos Nadal Parera no se ha perdido casi ningún partido de su hermano mayor, le ha acompañado por todo el mundo, siempre presente en su box, convirtiéndose en una de sus principales consejeras y animadoras. La hermana de Nadal ha sido y será hasta el último día un pilar fundamental en la carrera del mejor deportista español de la historia.

A sus 35 años, Maribel (Manacor, 1989) es la hermana pequeña de uno de los personajes más conocidos del deporte mundial. Ser familia de Rafa tiene sus ventajas y sus inconvenientes, sobre todo a la hora de pasar desapercibida ante los medios de comunicación, pero la joven tiene esa habilidad que comparte con su hermano a la hora de garantizarse el respeto y una imagen inmaculada de cara a la opinión pública.

Conocida por todos los que siguen el tenis, Maribel aparece en muchas fotos de los triunfos de Nadal, pero también cuenta con una serie de secretos de cara al gran público que hacen de ella semidesconocida. Entre otras habilidades, la hermana de Rafa es una gran jugadora aficionada de golf, pasión que comparte con la familia, y recientemente se proclamó campeona en un torneo amateur en el Mallorca Championships. Las habilidades deportivas le vienen de familia, y también domina el pádel y por supuesto el tenis, donde que no haya llegado al nivel del 22 veces campeón de Grand Slam no quiere decir que no tenga un gran talento con la raqueta.

El nombre real de la hermana de Nadal

Una de las curiosidades de Maribel Nadal es su nombre real, tal y como aparece oficialmente en su perfil de la red social LinkedIn. Maria Bel Nadal, así se llama la hermana de Rafa, quien es, además de deportista, una auténtica emprendedora. De hecho, cuenta con su propia marca de moda, Crabs Company, de reciente fundación y que es una colección textil de prendas masculinas, enfocadas al verano. Ella misma contó su idea en la revista Telva.

«La idea nació a través de conversaciones entre amigos, un día comentamos que nos gustaría emprender en un proyecto propio y decidimos empezar a darle forma. Los cuatro nos sentimos muy ligados a Mallorca y a todo lo que transmite el verano: mar, sol, buen clima, días largos, alegría…, y esto es lo que hemos intentado transmitir en la primera colección de Crabs Company», relató Maribel, que también trabaja en la Rafa Nadal Academy by Movistar, fundada por Rafa y su manager Carlos Costa, concretamente en el departamento de marketing.

¿Dónde trabaja la hermana de Rafa Nadal?

Maribel Nadal fundó su propia marca de moda, Crabs Company, que ofrece una gran variedad de moda masculina. Además, es la directora comercial y de marketing de la Rafa Nadal Academy.

Sus estudios y la amistad con la mujer de Rafa Nadal

Maribel Nadal estudió en el colegio Pureza de María de Manacor, donde hizo una íntima amiga que se ha acabado convirtiendo en familia, ni más ni menos que Mery Perelló, la mujer de Rafa Nadal y madre del hijo que ambos tienen en común y que vino al mundo el pasado mes de octubre de 2022. Como muchos ya imaginarán, la hermana de Rafa fue la que le presentó a Mery, hace más de 15 años, en un periodo que desembocó en la boda de ambos el 19 de octubre de 2019.

Después de su etapa escolar, Maribel se marchó a Barcelona para estudiar la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en INEF (Instituto Nacional de Educación Física) y residió en la Ciudad Condal desde 2009 hasta 2013. Cuenta también con un máster en Dirección y Gestión del Deporte en la Universidad Pompeu Fabra, también realizado en Barcelona y que completa una carrera académica inmaculada.