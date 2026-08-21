Todavía estás a tiempo: Decathlon arrasa con las sandalias perfectas para la playa o senderismo que cuestan menos de 10 euros

Todavía queda verano por delante y las que estén buscando un calzado cómodo para disfrutar de la playa, hacer pequeñas rutas de senderismo o simplemente caminar durante las vacaciones tienen una opción que está llamando especialmente la atención en Decathlon. La cadena deportiva ha rebajado las sandalias de montaña y trekking para mujer NH100 de Quechua, un modelo pensado para acompañar los días de calor y que actualmente se puede encontrar por menos de 10 euros.

En concreto, su precio ha bajado hasta los 9,99 euros, frente a los 13,99 euros que costaban anteriormente, lo que supone un descuento del 28%. La promoción está disponible hasta el 30 de agosto de 2026, por lo que todavía hay tiempo para hacerse con ellas, aunque algunas tallas empiezan a agotarse. Uno de los principales atractivos de estas sandalias es precisamente que están pensadas para utilizarse tanto en actividades al aire libre como en los planes habituales del verano. Decathlon explica que pueden utilizarse en agua dulce y agua salada, por lo que resultan especialmente interesantes para aquellas que buscan un calzado que permita pasar de la playa a un paseo sin tener que cambiarse.

Además, se secan rápidamente, una característica que encaja con ese tipo de uso durante las vacaciones. La marca también destaca su ligereza, pues cada sandalia pesa aproximadamente 225 gramos en la talla 39, una cifra que ayuda a que caminar con ellas resulte más cómodo durante periodos prolongados. El diseño apuesta por la comodidad con una entresuela de EVA flexible y suave en contacto con el pie, mientras que la sujeción se consigue mediante dos tiras autoadherentes situadas en la zona del tobillo y los dedos.

Las sandalias baratas de Decathlon

De esta manera, es posible ajustar la sandalia para conseguir una fijación más personalizada y evitar que el pie se mueva demasiado durante las caminatas. La suela incorpora además el sistema Outdoor Contact, diseñado para mejorar la adherencia y reducir el riesgo de resbalones sobre superficies lisas. Eso convierte a este modelo en una alternativa interesante para paseos, caminos sencillos y diferentes actividades veraniegas.

Hay que tener en cuenta, eso sí, que no se trata de unas sandalias concebidas para terrenos especialmente exigentes. Decathlon indica que no están recomendadas para terrenos accidentados o alta montaña, por lo que su uso encaja mejor con senderos sencillos, caminos y excursiones de dificultad moderada. Para las que simplemente quieren unas sandalias para llevar en vacaciones, acercarse a la playa, caminar por zonas costeras o realizar rutas tranquilas, sus características pueden resultar más que suficientes, especialmente teniendo en cuenta su precio actual.

Por 9,99 euros, estas sandalias Quechua NH100 se presentan así como una de esas compras de verano que pueden resultar especialmente interesantes para quienes todavía tienen vacaciones por delante. La combinación de precio reducido, posibilidad de utilizarlas cerca del agua, ligereza, ajuste mediante tiras y suela pensada para mejorar el agarre hace que sean una opción a considerar para playa, paseos y senderismo sencillo. Además, cuentan con dos años de garantía y, al tratarse de un producto de marca Decathlon, la compañía indica que dispone de un plazo de devolución ampliado de 60 días.