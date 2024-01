Luto en Australia y en el mundo del surf en general. Un tiburón blanco atacó y mató a un joven de 15 años mientras practicaba surf junto a su padre. El ataque del tiburón ocurrió la tarde del jueves cerca de Ethel Beach, en la península de Yorke, tal y como informó la policía estatal en un comunicado. «Tristemente, el cuerpo de un adolescente fue recuperado del agua», agregó. El menor fue identificado como Khai Cowley y estaba practicando deporte junto a su padre.

La policía está preparando un informe sobre lo ocurrido para el forense, pero no dio detalles del ataque sobre el joven, procedente de un barrio del sur de Adelaida. «El tiburón tenía su cuerpo en la boca, fue horripilante», asegura una fuente presente en el lugar de los hechos. El diario local The Advertiser pudohablar con un vecino no identificado de Ethel Beach que explicó que otro surfista (su padre) auxilió al adolescente tras ser mordido en la pierna.

«El tiburón los rodeó cuando el hombre sacó al joven del agua. Había mucha sangre», relató este hombre. Aparentemente, la mordida le habría arrancado parte de su pierna al joven y murió desangrado. Los grandes tiburones blancos suelen merodear en la costa sur australiana, donde estos ataques son habituales por desgracia para los surfistas y bañistas.

Khai Cowley formaba parte del Seaview Road Board Riders que lamentó lo sucedido: «Escribimos esto con incredulidad y devastación por la pérdida de nuestro Khai. Enviamos nuestro amor a Kate, Tim y su hermano menor Jett. Khai es un Roader de la tercera generación con su abuelo Pete Barley liderando el camino, y su tío Adam guiándolo a lo largo de los años. Los tres ganaron premios en el Southern Surf Festival en un momento especial para su familia y para Roaders».

Joven promesa del surf

«Khai surfeó su último rally en el monumento de la aleta individual de los Roaders, brillando en el día y como siempre ofreciendo una mano. Él era un joven destacado. Ayudó a pequeños, hizo que sus entrenamientos fueran divertidos y todos ellos lo admiraban. Khai fue uno de nuestros mejores alumnos y tenía que representar al club en la Batalla de Boardriders en marzo. Vamos a surfear esto para ti Khai con todo nuestro corazón y alma», continúa el comunicado de su club.

«Vivirás en nuestros corazones y recuerdos, una vez un Roader siempre un Roader. Todos te echaremos mucho de menos y seguiremos triturando para ti», concluyó la publicación en recuerdo de la joven promesa del surf fallecida por este trágico ataque de un tiburón blanco. Por otro lado, desde Surfing South Australia también lamentaron la tragedia: «Después de las devastadoras noticias de que uno de nuestros surfistas, Khai, estuvo involucrado en un incidente fatal en Ethel Beach el 28 de diciembre, hemos estado manteniendo a la familia y amigos de Khai en nuestros pensamientos».

«Khai estuvo muy involucrado en nuestra comunidad surfista con su pasión por el surf proveniente de una familia con profundas raíces de surf. Era un niño feliz, amable y respetuoso, muy querido por sus compañeros del surf y se le echará mucho de menos en nuestra comunidad y en el agua», concluyeron.