Resultados de los partidos del Open de Australia hoy, 22 de enero

Rafael Nadal y Stefanos Tsitsipas firmaron el pase a semifinales del Open de Australia tras derrotar a Frances Tiafoe y Roberto Bautista, respectivamente. En el cuadro femenino, Kvitova y Collins se medirán en la primera semifinal después de superar a Barty y Pavlyuchenkova en cuartos.

Los resultados del Open de Australia en este 22 de enero han deparado los primeros semifinalistas del torneo en el cuadro masculino y femenino. Rafael Nadal y Stefanos Tsitsipas se medirán en busca de un puesto en la final, después de derrotar a Frances Tiafoe y Roberto Bautista.

El español Rafael Nadal, número 2 mundial, venció con autoridad al estadounidense Frances Tiafoe; 6-3 y 6-4 y 6-2, este lunes en Melbourne, y jugará en semifinales del Abierto de Australia con el griego Stefanos Tsitsipas, sensación del torneo tras eliminar a Roger Federer. Nadal, que en Melbourne regresó a las pistas tras cuatro meses fuera por lesión, se mostró muy superior a Tiafoe, de 21 años. Será la 30ª semifinal de un Grand Slam para el español, que tiene 17 trofeos en su vitrina.

Tsitsipas, cabeza de serie número 14 del cuadro y que en octavos eliminó al doble defensor del título Roger Federer, se clasificó para su primera semifinal en un Grand Slam, a sus 20 años, tras vencer a otro español vivo en el cuadro, Roberto Bautista, en cuatro sets (7-5, 4-6, 6-4, 7-6 (2)).

“Es un cuento de hadas, vivo un sueño, por el que trabajé duro. Estoy emocionado pero no demasiado, porque sé que realmente trabajé duro para esto”, declaró un satisfecho Tsitsipas. “Al comienzo de la temporada, me preguntaron cuáles eran mis objetivos y contesté que una semifinal en Grand Slam. Cuando dije eso, me dije que estaba loco, pero es real, ¡acaba de ocurrir!”, agregó.

En categoría femenina poco más de dos años después del ataque con cuchillo que estuvo a punto de poner fin a su carrera, la checa Petra Kvitova superó a la australiana Ashlegh Barty, 6-1 y 6-4, para alcanzar las semifinales.

Kvitova, de 28 años y que jugará su primera semifinal de un grande en cinco años, se enfrentará a la estadounidense Danielle Collins, por primera vez en esta ronda. “Realmente, no imaginaba volver a este gran estadio y jugar con las mejores. Es muy grande“, dijo entre lágrimas al final del partido la checa, que en diciembre de 2016 tuvo que abandonar las pistas durante seis meses después de sufrir un corte en su mano en un ataque con cuchillo en su domicilio por parte de un individuo que intentaba robarla.

La tenista checa se medirá en semifinales a la norteamericana Danielle Collins, quien a sus 25 años ha pasado en un año de ganar su primer partido como profesional a luchar por un Grand Slam después de derrotar a la rusa Anastasia Pavlyushenkova en un partido de infarto (2-6, 7-5, 6-1).