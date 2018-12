Rafa Nadal: “Ahora mismo no estoy al 100%, pero llegaré bien a Melbourne”

Rafa Nadal afronta el inicio de temporada en Emiratos Árabes con la esperanza de estar libre de lesiones

Rafa Nadal se sinceró en el periódico The National de Abu Dhabi. El español va a participar a partir de mañana en el torneo Mubadala World Tennis Championship, donde ha sido cuatro veces campeón, y lo hará ante el sudafricano Kevin Anderson.

“Comencé a entrenar duramente hace dos semanas, por supuesto, haciendo las cosas paso a paso y sin forzar las cosas. Creo que tengo tiempo para llegar de la mejor manera posible para Melbourne. No os puedo mentir, ahora mismo no estoy al 100%, pero me ayudará mucho el tener partidos antes de esa fecha. Confío en que llegaré a Melbourne muy bien“, explicó.

Nadal hizo balance de cómo terminó la temporada pasada tras no poder jugar desde septiembre en un partido oficial. “La segunda mitad del año fue difícil en términos de lesiones, pero eso ocurre y forma parte de mi carrera como tenista. Traté de mantener la calma, trabajé de la manera correcta y cuando regrese, sé que las cosas no serán fáciles, pero todo tarde o temprano se supera”, dijo.

Por último, Rafa dio su receta para intentar volver al número 1 del ranking. “Te despiertas cada día con la idea de mejorar y de trabajar muy duro para ser el mejor. Esa es la única forma en que puedo encontrar la manera de volver al nivel que yo quiero. Espero que me sirva también en este último proceso de recuperación”, zanjó.