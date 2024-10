Tebas quiere instalar su Gran Hermano en las gradas de la Liga con la excusa de controlar a los ultras

El Gran Hermano en la Liga de Javier Tebas sigue su curso. El presidente de la competición española ha vuelto a insistir con los tornos biométricos en los estadios, una situación que ya intentó hace más de un año, y que le salió rana. Ahora la excusa es controlar a los ultras tras los incidentes del Frente Atlético con Courtois en el último derbi madrileño para volver a intentarlo. Tebas va a la desesperada.

Vuelta a las andadas de Tebas con los tornos biométricos en las gradas de su deteriorada Liga. El pasado mes de enero del año 2023, un grupo de aficionados del Burgos protestó contra la obligatoriedad de registrar sus huellas dactilares para acceder a su estadio, El Plantío. La respuesta que recibieron de la Agencia Española de Protección de Datos fue positiva y había una base legal para defenderla.

La AEPD declaró hace más de un año que los sistemas biométricos para autorizar las entradas de aficionados a los estadios, como la huella dactilar, son ilegales. En ese momento, el presidente de la Liga optó por tirar por el camino de en medio y solicitó ayuda al Gobierno español para salirse por la suya. Ahora quiere insistir en realizar algo que sigue siendo ilegal.

Pero Tebas sigue sin conseguir su objetivo para completar su Gran Hermano en la Liga y tenerlo todo controlado a su antojo. Ahora la excusa son los ultras tras los lamentables incidentes protagonizados por el Frente Atlético en el último derbi madrileño.

La insistencia de Tebas con los tornos biométricos

«La Liga utilizará la tecnología adecuada en ciertas zonas de los estadios para poder identificar muchísimo mejor a todo aquel que cometa violencia e intolerancia, todo o tire objetos al terreno de juegos», señaló Javier Tebas este lunes.

«Pretendíamos poner tornos biométricos en las zonas de las gradas de aficiones visitantes o gradas de animación. La Agencia de Protección de Datos no nos ha dejado ponerlos, con amenaza de graves sanciones, además, cuando era curiosamente estimando denuncias de aquellos grupos que están en esas gradas y lo que buscan es el anonimato para no poder ser pillados con las manos en la masa», señaló sobre este tema el presidente de la Liga.

«Queremos las competencias, queremos los tornos biométricos, lo sabe el Ministerio del Interior, el Consejo Superior de Deportes, la agencia de protección de datos. Si se necesita una reforma de la ley que se haga ya, y lo queremos para, de acuerdo con el club, una mayor identificación y poder expulsar a más gente todavía», explicó Javier Tebas.

«Tener un reglamento interno a lo mejor no es suficiente fuerza legal para poder echarlos. Nosotros queremos competencias para poder echar. Entiendo cuando dice el Atlético de Madrid que a veces se causa un daño a mucha más gente que los que lo han hecho, pero también lo sabe el Atlético Madrid, porque lo he hablado con ellos, que a veces lo más preocupante ya no solo es el que tira, sino el que consiente y ríe la gracia. También hay que acabar con ello», declaró el presidente de la Liga.

Tebas quiere acabar con el Frente Atlético

Javier Tebas aseguró este lunes que trabaja para que se disuelva judicialmente al Frente Atlético y evitó juzgar lo que haga el Atlético de Madrid al respecto, mientras reclamó más competencias sancionadoras para su organismo y medidas para identificar a los violentos como tornos biométricos.

«No voy a hablar de si la sanción al Atlético es suficiente o no. Lo que sí voy a decir es que nosotros estamos trabajando para que se disuelva judicialmente al Frente Atlético, para que haya siempre aficionados ahí, pero que el frente Atlético no exista como organización. Ese es nuestro objetivo», afirmó el presidente de la competición española.

«El Frente Atlético ya lleva un historial de actos que merecen que sea disuelto. Es verdad que se puede decir que son 60 o, 100, pero en el entorno hay mucha gente que con el silencio, la conducta o reírse de las actuaciones es tan grave como activarlas», señaló este lunes.

«No voy a juzgar si es lo correcto y si tiene posibilidades de hacerlo, no sé. Cada uno tiene que tener su forma y diseñar su estrategia. Yo me sé las mías y ahí más competencias sancionadoras. Nosotros posiblemente hubiésemos ido a una identificación mucho mayor de espectadores de la que ha habido y a lo mejor de forma más rápida», culminó un Javier Tebas insistente en sus objetivos de tenerlo todo controlado.