Tebas se empeña ahora en llevar la Liga a Marruecos tras el fracaso en Miami

El presidente de La Liga, Javier Tebas, ha abierto la puerta a que partidos oficiales del campeonato español puedan disputarse en Marruecos en el futuro. Así lo expresó en una entrevista para la agencia marroquí de noticias MAP, dado que Marruecos está ultimando un estadio para el Mundial 2030, que tendrá capacidad para 115.000 espectadores. Lo que considera un escenario totalmente capacitado para albergar un partido de la competición española.

Tebas explicó que esta posibilidad se enmarca dentro de la estrategia de crecimiento internacional de la Liga, especialmente en regiones con gran seguimiento del fútbol español. En este sentido, destacó el interés que genera la competición en el norte de África y Oriente Medio, donde cada vez cuenta con más aficionados.

Sobre la opción concreta de jugar en Marruecos, el dirigente fue claro y directo: «Teniendo en cuenta la cantidad de aficionados que siguen la liga española en Marruecos, creo que sería más fácil jugar allí, sobre todo porque las dificultades logísticas relacionadas con los viajes son mínimas». ￼

Además, mencionó un posible escenario concreto para acoger estos encuentros: «Podríamos considerar un partido en el nuevo estadio de Casablanca. ¿Por qué no?».

La idea no es nueva, ya que la Liga lleva años explorando la posibilidad de disputar partidos oficiales fuera de España como forma de aumentar su visibilidad global. Sin embargo, propuestas anteriores, como jugar en Estados Unidos, han generado polémica y oposición por parte de jugadores y organismos del fútbol.

Tebas analiza la figura de Marruecos en el Mundial

En el caso de Marruecos, Tebas considera que existen ventajas importantes. Entre ellas, la cercanía geográfica con España y la fuerte conexión histórica y deportiva entre ambos países. El propio presidente subrayó este vínculo al afirmar que existe una gran conexión entre ambos países: «Siempre hubo fuertes vínculos, cercanía y gran entendimiento entre España y Marruecos en el ámbito deportivo en general, y en el fútbol en particular». ￼

Esta iniciativa también coincide con el impulso internacional del fútbol marroquí, que continúa desarrollando infraestructuras y aspira a tener un papel protagonista en grandes competiciones futuras como el Mundial de 2030.

Por el momento, no hay fechas ni partidos confirmados, pero las declaraciones de Tebas dejan claro que la opción está sobre la mesa. La decisión final dependerá de acuerdos institucionales, logísticos y deportivos, así como de la aprobación de los organismos internacionales del fútbol.