Tebas abre su liga a las televisiones autonómicas tras defender que el fútbol en abierto «era imposible»

Cambio en la Liga de Javier Tebas. Tras llevar varios años peleando por hacer de su torneo un producto exclusivo de pago, explicando siempre la necesidad que existía de que se quitara el encuentro que por obligación se tiene que emitir en abierto, ahora Tebas ha abierto la Liga y varios encuentros de esta temporada se podrán ver en algunas cadenas autonómicas, es decir, gratis y en abierto.

En concreto, Telemadrid, Televisión Canaria, TVG y ETB retransmitirán algunos encuentros de la Liga, siempre y cuando sean equipos de sus territorios y bajo unos condicionantes. Por ejemplo, en la ETB, que es la cadena autonómica pública del País Vasco, se emitirán algunos partidos de los equipos vascos (y Osasuna, que es navarro) cuando jueguen los lunes a las 21:00 horas.

Igual ocurre con Telemadrid, la cadena pública de la Comunidad de Madrid, que emitirá gratis y en abierto para todos los ciudadanos de esta región un total de 15 partidos con Rayo Vallecano, Getafe y Leganés. Por su parte, la Televisión Canaria también emitirá partidos de Primera División, concretamente diez partidos de Las Palmas del total de los 38 que jugará. En Galicia, a través de TVG, también se retransmitirán de forma gratuita algunos partidos que dispute el Celta de Vigo, los que juegue los lunes.

Estas cadenas autonómicas se pueden ver de forma gratuita en sus respectivas regiones, por los que ciudadanos de estas Comunidades Autónomas podrán ver algunos partidos de Liga (no todos) totalmente gratis. Esto es así porque estas televisiones han llegado a acuerdos con los operadores que tienen los derechos del fútbol español, entre ellos Mediapro, que es el adjudicatario del partido en abierto de Primera División.

Tebas defendió siempre una Liga de pago

Javier Tebas llevaba años defendiendo la necesidad que existe de quitar el partido en abierto de cada jornada de la Liga, que además de emitirse por una de las dos plataformas de pago ya citas, también se emite en el canal Gol Play. «Yo siempre pido que el abierto desaparezca, penaliza el pago», dijo en una ocasión. «Si un aficionado tiene un partido en abierto el sábado, aunque no sea muy bueno, y puede ver un partido de Champions en abierto, a lo mejor no se abona a la televisión de pago», justificaba el presidente de la Liga.

En otra ocasión, dentro de las muchas veces que hizo discursos de este tipo, Javier Tebas defendió su idea de que no tiene que haber fútbol en abierto porque «es una locura, es imposible», ya que «es imposible mantener los números que dicen con fútbol gratis». En el contexto de un proyecto de Superliga que la justicia ha avalado, llegó a decir que si se daba gratis esa nueva competición «debe estar embriagado de éxito, que es lo que se toma en ese bar a las seis de la mañana».

Bien es verdad que no toda la Liga se emitirá en abierto gratis, sólo serán algunos partidos y en varias regiones de España (no en todas), pero es evidente que la forma de ver la Liga ya cambia respecto a los últimos años. El partido en abierto sigue, emitido por Gol Play, ante la imposibilidad de Tebas de haberlo quitado (que es, a tenor de sus palabras, lo que siempre quiso), pero ahora habrá una diferencia: el fútbol de Primera División podrá llegar a más hogares, a más territorios. Será un contenido más de cercanía.

Por poner un ejemplo, los aficionados de Las Palmas que vivan en Canarias (que son la mayoría, aunque no todos) podrán ver encuentros de su equipo únicamente poniendo la televisión autonómica de su región, sin pagar ni un euro. Serán algunos encuentros, no todos, por lo que aun con este paso de que haya más televisiones en abierto que emitan la Liga, sí que para ver todos los duelos del torneo habrá que pagar. Todos los partidos -los que sean emitidos por las autonómicas y los que no- se verán en Movistar y DAZN, los dos operadores que emiten la Liga.

Más allá del cambio, que seguirá siendo mínimo en el número de encuentros de Primera División que se vean de forma gratuita (los encuentros que emitan las cadenas autonómicas serán en su mayoría los que ya se ven gratis en Gol Play), esto es un cambio de estrategia en la forma de ver la Liga. Es un paso importante y relevante que va contra el discurso que hasta hace al menos unos meses mantuvo el presidente de la Liga, que aseguró que emitir partidos gratis «es una locura».