La sorprendente afirmación de un ex campeón de F1 sobre Verstappen: «Parece que está deprimido»

El hecho de que Max Verstappen lleve siete carreras sin conseguir una victoria está sorprendiendo a todo el mundo del deporte. El bajonazo de Red Bull es innegable, pero ese fin de los días de dominio de la escudería austriaca también está afectando en el ánimo y en el rendimiento del piloto holandés. El fiel reflejo de lo que está ocurriendo de un tiempo a esta parte en el Mundial es el adelantamiento que le hizo Lando Norris en el tramo final del Gran Premio de Azerbaiyán.

Ese McLaren le pasó como un avión y Verstappen no logró poner oposición alguna. La imagen de Max es preocupante, pero también la que ofrece en sus comparecencias ante los medios de comunicación o protocolos a los que obliga a los pilotos la Fórmula 1. Con un rostro serio y apático, el holandés está encarando el camino a su cuarto título, lo mejor que puede, sobreviviendo en cada prueba, pero muy lejos del escalón que ha ocupado durante dos años y medio.

Alguien que sabe lo que es ser campeón del mundo, Jacques Villeneuve, realizó recientemente una declaración que ha sorprendido bastante en la que habla del estado de salud de Verstappen. El ex piloto canadiense ha destacado que «suena deprimido» y que «no se le ve luchar como siempre». Y es que Verstappen no gana una carrera desde el GP de España, siendo sus mejores resultados desde entonces dos segundos puestos en Silverstone y Holanda.

«Suena deprimido. No se le ve luchar como siempre. Incluso en la radio, donde apenas se le oye. Creo que algo ha cambiado, es como si supiera que no puede ganar. Sabe que no está conduciendo como él quiere, mientras su compañero de equipo era incluso mucho más rápido que él. Es una situación muy extraña», dijo Villeneuve sobre Verstappen.

El Verstappen más alicaído sorprende a la Fórmula 1

El canadiense dejó caer con estas palabras que el holandés se ha rendido viendo que su coche no da más de sí. Todo lo contrario que Fernando Alonso, por ejemplo, que con un monoplaza cuyo nivel es muy inferior al de los cuatro primeros equipos, lucha como nadie en la sombra y encadena grandes actuaciones que pasan desapercibidas.

En Bakú consiguió quedar quinto gracias al accidente que se produjo en la penúltima vuelta entre su compañero Checo Pérez y Carlos Sainz. Así valoró el holandés dicho resultado: «No está mal, admito que no ganamos, pero Checo estaba compitiendo por la victoria, así que creo que a partir de ahora podremos competir constantemente por ganar si sabemos cómo mejorar el coche paso a paso, después de lo que descubrimos en Monza».