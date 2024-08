Jacques Villeneuve puso a Lance Stroll por encima de Fernando Alonso en unas declaraciones que han despertado mucha polémica dentro del mundo del deporte de motor. El que fuera campeón de la Fórmula 1 en 1997 con Williams, mostró su inclinación hacia uno de los pilotos de Aston Martin, precisamente al canadiense que tanto esta temporada como la anterior ha demostrado estar a años luz de su compañero.

Si en 2023 Alonso le sacó a finales de curso 132 puntos a Stroll, una diferencia aplastante que sirvió como enseñanza al canadiense, este campeonato tras 14 carreras disputadas es de 25 puntos. Cierto es que la brecha ha disminuido, pero en gran parte eso es culpa del descenso en el rendimiento del monoplaza diseñado por Aston Martin, que ha equiparado el nivel en pista de uno y otro piloto.

Aun así, Jacques, hijo del mítico Gilles Villeneuve que da nombre al circuito del Gran Premio de Canadá, se decanta por su compatriota. Recordemos que Lance, a su vez, es el hijo de Lawrence Stroll, propietario de la escudería, y mientras su progenitor siga ocupando dicho cargo, su asiento en la F1 está más que asegurado. De hecho, hace pocos meses el norteamericano renovó con Aston Martin por una temporada más.

Alonso también lo hizo después de las primeras carreras, un punto de inflexión del que Villeneuve piensa que le ha afectado. «Lance no está corriendo último y fuera de ritmo, está igualando el nivel de Fernando Alonso. Desde el momento en que Alonso volvió a firmar con el equipo, ha tenido problemas y Lance ha parecido el mejor piloto desde entonces», valoró.

Alonso sigue por encima de Stroll

Pero los datos desmontan esa extraña opinión de Villeneuve. Y es que, pese a haber bajado su puntuación respecto al año anterior, Alonso ha seguido manteniendo a raya a Stroll desde su renovación. El alargue hasta 2026 se conoció el pasado 11 de abril y desde entonces se han corrido 10 pruebas más en las que el asturiano le ha sacado 10 puntos a su compañero (25 a 15 desde el GP de China). Actualmente, uno es noveno en la clasificación con 49 y otro décimo con 24, seguido de muy cerca por Nico Hülkenberg y Yuki Tsunoda, ambos con 22.

Y sobre el asunto del vínculo familiar entre los Stroll, el canadiense opina lo siguiente: «Lance Stroll es uno de los pilotos que más se merece seguir compitiendo en la F1 porque su padre compró el equipo. Por supuesto que se merece estar allí. El equipo de Aston Martin podría haber quebrado si no fuera por Lawrence Stroll, así que se merece contratar a su hijo y mantenerlo en la F1, es simple».

La relación entre Alonso y Stroll estaba siendo excelente hasta la fecha, pero en los últimos circuitos se ha enfriado tras una serie de rencillas en pista. Especialmente llamativa fue la que sucedió en Hungaroring, donde el canadiense recibió órdenes de equipo de dejar pasar a su compañero si no conseguía adelantar a Tsunoda y al no lograrlo desobedeció y se mantuvo en décima posición, dejando el casillero del asturiano a cero por quinta vez en este Mundial. El español le quitó hierro al asunto y declaró en la rueda de prensa posterior que un punto no cambiaba nada.