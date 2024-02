Sonia Cea, edil de Deportes de Madrid: «No esperamos ayuda de Sánchez para acoger la final del Mundial»

La concejal delegada de deportes del Ayuntamiento de Madrid, Sonia Cea Quintana (Madrid, 1985), está trabajando para que la capital se convierta en la sede mundial del deporte con grandes eventos de la NBA, la NFL y con la esperada final del Mundial de fútbol de 2030. La edil ha revelado que tanto la Comunidad de Madrid como el Consistorio están trabajando para que el partido que ponga el broche de oro al Mundial se juegue en el estadio Santiago Bernabéu o en el Metropolitano.

Cea, que es licenciada en periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos, dio el salto a la política en el año 2015 como asesora del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, donde asumió las responsabilidades de la comunicación digital del partido. Desde junio de 2023 es la delegada de Deportes en el Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida, donde trabaja codo con codo con otras delegaciones relacionadas, como la de Turismo.

PREGUNTA.- Si finalmente le toca a Madrid ser la ciudad anfitriona de la final, ¿qué impacto económico puede tener para la capital?

RESPUESTA.- Bueno, nosotros no trabajamos en otro escenario que no sea que la final tiene que ser aquí en Madrid. Yo creo que además somos la candidatura que presentamos más sedes. Además creo que la fuerza del fútbol español es superior. Es el escenario en el que trabajamos. Nosotros estamos respondiendo a todas las diferentes peticiones que nos hacen desde la Federación, poniendo obviamente la ciudad de Madrid al servicio del Mundial. Luego ya sabéis que desgraciadamente la decisión no es nuestra, pero sí podéis estar seguros que por Madrid no va a ser. Y respecto al propio retorno económico, todavía no hemos hecho cifras, pero bueno, la verdad es que yo creo que, de los eventos deportivos del mundo, el Mundial es el más esperado internacionalmente y las cifras pueden ser desbordantes.

P.- O sea, tenemos posibilidades.

R.- Madrid siempre tiene posibilidades.

P.- ¿Habéis recibido o esperáis recibir alguna ayuda por parte del Gobierno central para que esa final se celebre en Madrid?

R.- Bueno, nosotros en ese sentido no, al menos yo llevo aquí seis meses y no ha habido ninguna comunicación al respecto. Ya sabéis que con el Gobierno de Pedro Sánchez nunca se sabe y de él nunca esperamos buenas noticias en Madrid, pero bueno, dejémoslo ahí y sigamos trabajando juntos por ese sueño.

P.- ¿Teméis que como la Fórmula 1 va a venir a Madrid le den entonces la final del Mundial a Barcelona para compensar?

R.- Pues la verdad que no, no hemos pensado en esa posibilidad. Bien es cierto que las dos sedes que se van a presentar como sedes anfitrionas del Mundial, tanto el Metropolitano como el Bernabéu, son estadios espectaculares. El nuevo Bernabéu la verdad es que es otra cosa. Yo creo que ya es un monumento en el mundo del fútbol y en el mundo del deporte en general. Y creo que, objetivamente, tenemos más porqués que nadie. Creo que va a ser muy difícil no dárselo a Madrid.

P.- Madrid va a ser capital mundial del deporte con la Fórmula 1, la NBA, la NFL en el Bernabéu y también la llegada de los premios Laureus próximamente, ¿nos puedes confirmar que la ciudad será la sede de los Oscars del deporte?

R.- Nosotros, más allá de la Fórmula 1, no podemos confirmar nada. Estamos acabando las negociaciones con los diferentes grandes eventos que quieren venir a Madrid, y todo está muy bien encaminado. Pero bueno, todavía no está el OK definitivo.

P.-Teniendo en cuenta que el Gobierno invirtió 23 millones de euros en la Copa América de Vela de Barcelona, ¿esperáis algún tipo de ayuda similar para la Fórmula 1 en Madrid?

R.- No, ni está ni se le espera, como se suele decir. La Fórmula uno además es un proyecto que que se ha trabajado muy bien por parte de la Comunidad de Madrid y por parte del Ayuntamiento. Va a ser un evento que va a tener un impacto increíble para la ciudad de Madrid y además va a partir de la iniciativa privada para que no tenga un coste para ninguna de las instituciones. En Madrid trabajamos con esta colaboración público-privada que tanto nos gusta para que las cosas puedan llegar pero además para no generar un gran gasto a los madrileños. Ese es un modelo que a nosotros nos funciona, es el modelo de Madrid y gracias a Dios en este modelo tampoco necesitamos mucho a Pedro Sánchez.

P.- ¿Desde el Ayuntamiento como veis el caso Negreira?

R.- Nosotros siempre tenemos respeto por todas las investigaciones judiciales que estén en marcha y también por los árbitros que son los que, al fin y al cabo, hacen posible el mundo del deporte y que este se desarrolle en unas condiciones de juego limpio. Creo que es un caso importante también para la imagen que puede tener el deporte español en el resto del mundo. En nuestra liga en particular. Y es importante que se esclarezca a la mayor brevedad también para que no haya ningún tipo de sospecha más sobre el mundo arbitral y que puedan ejercer su función tranquilos.

P.- Con todos los eventos deportivos que va a tener ¿Madrid está de moda?

R.- Madrid está muy de moda y estamos muy orgullosos de ello, porque bueno, al final tenemos de nuestra parte a la Comunidad de Madrid con nuestra presidenta, que está tirando del carro como nadie y al alcalde que es un fuera de serie. Hemos tenido la suerte de que se junten dos personas y dos proyectos muy importantes para una ciudad que está en plena ebullición. Madrid no sólo está de moda, sino que además nos lo creemos y pensamos que pueden venir más cosas y que lo podemos hacer posible. Y que, hoy por hoy, a Madrid no hay nada que se le ponga por delante. Y eso yo creo que lo creen tanto Ayuso como Almeida.