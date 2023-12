Sneijder: «No tengo nada en contra de las mujeres, pero vamos demasiado lejos»

Polémicas declaraciones de Wesley Sneijder, ex jugador del Real Madrid y de la selección holandesa entre otros, dando su versión y opinión a raíz de las también polémicas palabras de uno de sus ex compañeros como Pierre van Hooijdonk, aludiendo a que las mujeres no pueden entrenar a equipos de la liga holandesa masculina. «Una mujer es menos creíble que un hombre», dijo y el ex del Inter habló sobre ello.

Pese a los grandes avances en materia de igualdad que se están dando en el fútbol femenino, las declaraciones de ambos holandeses, de dilatada trayectoria futbolística, les hace un flaco favor y deja en evidencia que todavía hay mucho trabajo por delante.

Antes de las palabras de Sneijder, todo comienza a raíz de unas declaraciones de Pierre Van Hooijdonk, ex internacional holandés que pasó por Celtic, Vitesse, Benfica, Feyenoord o Fenerbahce, entre otros, y que durante una charla y conversación en el programa Studio Voetbal, comentó en presencia de Rafael Van der Vaart lo siguiente: «El fútbol masculino es un mundo de gallos. No puedo imaginar a Sarina Wiegman entrando en un vestuario de un equipo con jugadores como Rafael Van der Vaart».

Wiegman es la actual seleccionadora de Inglaterra y es a la que alude Van Hooijdonk en ese supuesto con un banquillo entre los que esté Van der Vaart, un jugador conocido por su temperamento. Además, no quedó ahí la cosa, ya que fue éste el que pronunció la frase: «Una mujer es menos creíble que un hombre». Concluyendo así su opinión: «Creo que en muchas posiciones de la sociedad la diferencia entre hombre y mujer no importa, pero, ¿convertirse en entrenadora jefe de un equipo de la Eredivisie? Subestimas el impacto que tendría. Las mujeres y los hombres son iguales para mí. Sólo indico qué efecto tendrá eso en el mundo del fútbol. El mundo del fútbol no es lo mismo que la sociedad».

Sobre todo este tema, que ha generando un cisma y mucho revuelo en Holanda, ha echado más leña al fuego Wesley Sneijder, ex jugador del Real Madrid entre otros tantos equipos de primer nivel. El que fuera mediapunta y uno de los portadores del 10 en el equipo blanco, hizo referencia a la polémica en Veronica Offside con una declaraciones que están lejos de calmar las aguas, sosteniendo la visión de su ex compañero.

«Me resulta difícil juzgar. Vuelvo a ser yo mismo, a cómo era entonces en el vestuario. Tal vez ahora haya cambiado, pero yo no. Me imagino que tendría una entrenadora», dice Sneijder, reconociendo que él no entendería tener a una mujer como técnica y sentenciando el tema: «No tengo nada en contra de las mujeres, pero vamos demasiado lejos».

Sneijder valoró esta situación considerando que cree que «estamos forzando demasiado» la inclusión de las mujeres en el ámbito deportivo, al menos en el primer nivel futbolístico masculino, volviendo a recalcar que el simple hecho de que se contemple la posibilidad le parece excesivo: «El hecho de que estemos hablando de eso ahora ya es demasiado. Tal vez suceda, pero lo estamos forzando ahora y es contraproducente».