Sneijder: «Podría haber sido como Messi o Cristiano, pero no me apetecía»

Wesley Sneijder tuvo una carrera bastante exitosa, en la que ganó grandes títulos tanto a nivel nacional como internacional, aunque según él podría haber estado a la altura de Messi o Cristiano. Ahora, a sus 38 años, el ex futbolista de Real Madrid, Inter, Ajax o Galatasaray, entre otros, se encuentra retirado desde hace ya tres años. El ex jugador neerlandés ha concedido una entrevista en la que ha repasado todos los éxitos de su carrera y, sobre todo, lo que habría sido si se hubiese cuidado más.

A Sneijder siempre se le achacó su profesionalidad, lo cual hizo que fuera dando bandazos de un club a otro sin quedarse mucho tiempo en un mismo lugar desde que saliera del Ajax. Sin embargo, el neerlandés no se muerde la lengua a la hora de hablar del jugador que podría haber sido si llega a tener una rutina saludable en su día a día y se pone a la altura de Messi y Cristiano.

«Podría haber llegado a ser como Messi o como Cristiano Ronaldo. Simplemente, no me apetecía», aseguró de manera rotunda el ex madridista. Es cierto que vivió años de alto rendimiento como el de 2010. Aquella campaña levantó la Liga de Campeones al cielo de Madrid con el Inter de Mourinho, ganando al Barça en semifinales y al todopoderoso Bayern de Múnich en la final disputada en el Santiago Bernabéu.

Tras alcanzar la gloria conquistando el triplete (Serie A, Copa y Champions) llegó el Mundial de Sudáfrica, donde llevó a la Oranje hasta la final y perdió frente a España. Pese a ello, fue Balón de Bronce y Bota de Plata del campeonato del mundo 2010.

Sneijder no se corta a la hora de compararse Messi y Cristiano y lo justifica en su entrevista con Gianluca di Marzio: «Disfruté de mi vida, quizá me tomé alguna copa de vino en las cenas. Leo y Cristiano son diferentes, ellos han hecho muchos sacrificios. Y eso me parece bien. Mi carrera, sin embargo, siguió siendo increíble».