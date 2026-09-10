Las Skechers tipo New Balance que llevan las pijas están ahora rebajadas a la mitad y cuestan menos de 40 euros

Las zapatillas de estética retro siguen siendo una de las grandes tendencias de la temporada y entre todas las marcas que han apostado por recuperar los diseños clásicos, Skechers tiene uno de los modelos que más está llamando la atención. Y es que las Skechers OG 85 Old School Cool se han convertido en una alternativa especialmente interesante para las que buscan ese estilo inspirado en las populares New Balance que se ha extendido entre las chicas más estilosas y que ya forma parte habitual de los looks más cuidados de la calle.

Ahora, además, llegan con una rebaja difícil de ignorar, pues tienen un descuento del 49% y su precio ha pasado de los 74,95 euros a solo 37,99 euros en Amazon, concretamente en un color burdeos perfecto para el otoño. La estética de las Skechers OG 85 Old School Cool encaja de lleno con la moda que ha recuperado las zapatillas deportivas de inspiración ochentera. Frente a los modelos de running con diseños futuristas y suelas exageradas, este tipo de calzado apuesta por líneas más clásicas, una silueta baja y una imagen deportiva que combina fácilmente con prendas de diario. Su aspecto recuerda a algunas de las zapatillas retro que han popularizado firmas como New Balance y que se han convertido en un básico del armario de muchas mujeres.

Precisamente esa mezcla entre estética deportiva y apariencia retro explica buena parte de su éxito. Son las típicas zapatillas que pueden llevarse con unos vaqueros rectos y una camiseta básica, pero también con pantalones de pinzas, una sudadera o incluso con vestidos y faldas para conseguir ese contraste. De hecho, las pijas han hecho de este tipo de deportivas su calzado favorito porque permite construir conjuntos aparentemente sencillos, pero con un aire mucho más cuidado que el de una zapatilla deportiva normal.

Skechers rebajadas en Amazon

El gran atractivo de esta oferta está en el precio. Encontrar unas zapatillas de una marca tan conocida como Skechers por menos de 40 euros no es habitual, especialmente cuando se trata de un modelo que sigue de lleno la tendencia retro. Con un precio recomendado de 74,95 euros, el descuento del 49% deja las OG 85 Old School Cool en 37,99 euros, una diferencia de casi 37 euros que permite conseguirlas prácticamente por la mitad de su precio original en este color.

Skechers se ha consolidado durante los últimos años como una de las marcas más populares en el terreno del calzado cómodo, aunque su catálogo va mucho más allá de los modelos pensados para caminar o hacer ejercicio. La firma cuenta también con numerosas zapatillas de inspiración urbana y retro, como estas OG 85 Old School Cool, diseñadas para convertirse en una opción para el día a día y para las que priorizan tanto la estética como la comodidad. Por eso, esta rebaja puede ser una buena oportunidad para hacerse con unas zapatillas que siguen una de las tendencias más fuertes del momento sin tener que pagar los precios que alcanzan algunos de los modelos más populares del mercado de marcas como New Balance, que cuestan el doble o el triple.