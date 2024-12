Sito Pons habla por primera vez sobre la situación de su hijo Axel, que recorre el mundo descalzo

Axel Pons, hijo del legendario piloto Sito Pons, sorprendió a todos hace unos días. El también ex piloto ha dejado atrás la adrenalina de las carreras de Moto2 para embarcarse en una vida completamente diferente. Tras toda una vida dedicada al motociclismo, hace dos años dio un giro radical en su existencia, abrazando una filosofía de vida que lo conecta profundamente con la espiritualidad. Su transformación ha captado la atención no solo por su renuncia a la competición profesional, sino también por la peculiar manera en la que recorre el mundo: descalzo, como símbolo de humildad y unión con lo divino. Ahora, su padre se ha pronunciado por primera vez al respecto, y había cierto interés en conocer su opinión.

Sito Pons, legendario bicampeón del mundo de 250cc, trata el tema con toda la naturalidad del mundo y se muestra orgulloso de lo que está haciendo su hijo Axel Pons. «Axel está bien y nunca ha sido detenido, entregó la documentación a la agencia de Pakistán que se encargaba de la gestión del visado para poder entrar en la India. En marzo hará dos años que salió de Barcelona, siempre caminando. Nos empezó a explicar que necesitaba caminar, ver mundo, entender la filosofía de la vida, de las religiones y empezó su camino. Cada día se levanta a las cinco de la mañana, hace meditación y yoga, y se pone a caminar», comenta Sito a Motorsport.com.

La nueva vida de Axel Pons

Su padre y su madre le siguen la pista, y ha explicado la forma en la que lo hacen: «Siempre que puede conectarse nos llama y nos explica lo que está haciendo. Algunas aventuras son extraordinarias. Recuerdo que cuando llevaba unos meses caminando quise compartir con él un pequeño pedazo de su experiencia, y en una de las llamadas le dije que iba a ir a verle. Cuando me despedí de él le dije que aquello que estaba haciendo era muy duro, hacía un calor increíble, caminando… Le pedí que cuando llegara a Turquía , regresara a casa».

No le hizo caso, pero Sito está orgulloso y pone en valor lo que está haciendo su hijo. «Lo que está haciendo Axel es una hazaña y muy pocas personas en el mundo pueden decir que han hecho nada parecido. Es algo tan único y sorprendente que hace meses le comenté a Laura que esto iba a explotar aquí en Europa, es una historia tan increíble que cuando la gente lo sepa se van a interesar, seguro. ¿Sus planes? La idea es pasar el invierno al sur de Pakistán y tratará de cruzar la India cuando pueda. Lo que está claro es que Axel no tiene intención de subirse a ningún avión ni tren, así que de momento no tiene planes de regresar», añde finalia sito sobre el viaje sin fin de Axel Pons.

Este cambio drástico en su vida surgió de una profunda búsqueda personal. Axel Pons experimentó una crisis existencial tras dejar el motociclismo, lo que lo llevó a explorar diversas tradiciones espirituales y reflexionar sobre el propósito de la vida. En ese proceso, encontró en la conexión con Alá o Dios una guía fundamental para su transformación. Despojarse de zapatos, según explica, es un acto simbólico que representa su entrega a lo esencial y su rechazo a las ataduras materiales.