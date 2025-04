El objetivo de Simeone para lo que queda de Liga: «Sumar la máxima cantidad de puntos posibles»

Afronta el Atlético la primera de las últimas seis jornadas del campeonato. Una pequeña cuesta de final de curso que se hace complicada debido al distanciamiento liguero respecto a Barcelona y Real Madrid. Los de Simeone caminan a 13 puntos de los azulgranas, aunque con un partidos menos, y a seis de los blancos. El desenlace del campeonato permitirá mantener el ritmo competitivo de cara al Mundial de Clubes que asoma a la vuelta de la esquina.

El final de Liga ha quedado descafeinado para los rojiblancos tras la última derrota a domicilio contra Las Palmas, donde Javi Muñoz sobre la bocina castigó la falta de atrevimiento colchonera. «No interpreto que haya habido baja intensidad. Jugamos mal, y cuando eso ocurre, el rival te puede superar. El gol llegó por un error nuestro y jugamos un muy mal segundo tiempo. No hubo más que eso», expresó Simeone.

Aquel partido fue titular Pablo Barrios, que esta semana se ha ejercitado al margen del grupo. Está teniendo el rendimiento que esperábamos de él. Tiene mucho para darnos, un presente muy bueno y un futuro aún mejor. Esta temporada ha dado un paso más, ha tenido más continuidad y más peso en el juego del equipo. Lo vamos a ayudar a seguir creciendo. Ante el Rayo, lo valoraremos por la mañana para ver cómo está y cómo se siente, y tomaremos una decisión», dijo el Cholo.

Otro análisis que llevó a cabo Simeone fue el de Oblak, que pelea por conseguir el que sería su sexto Zamora y le convertiría en el portero más galardonado de la historia de la Liga. «Dentro de su trabajo personal está muy bien. Está haciendo una temporada importante, como acostumbra cada año. Seguimos necesitando su motivación. La competencia con Musso fue muy buena y eso hace que todos mejoren».

A falta de 18 puntos por disputar, el objetivo del Atlético de cara al tramo final pasa por sumar todas las victorias posibles, dejar una buena imagen final, no acumular jugadores lesionados y mantener el ritmo competitivo para el Mundial de Clubes de verano. «Tenemos la necesidad de mejorar como equipo, de trabajar hasta el final para mejorar en la clasificación y, partido a partido, sumar la mayor cantidad de puntos posibles», expresó Simeone.

El técnico argentino también analizó el tipo de futbolista que busca. «Está claro el perfil que necesitamos y que históricamente le ha hecho bien al Atleti, no solo en esta etapa mía, sino siempre. Con personalidad, carácter, trabajo y que piense primero en el equipo. Para un entrenador, estar 14 años en un club significa que los jugadores han rendido de una forma extraordinaria. Los entrenadores no somos magos ni adivinos, buscamos que algo se represente. Yo me siento afortunado de haber estado 14 años con futbolistas que han representado lo que me gusta del fútbol», finalizó el Cholo.