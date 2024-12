Simeone: «Nuestra fuerza para competir como queremos es tener a todos los jugadores involucrados»

Ya van once victorias consecutivas y a nadie le importa. La segunda parte de la frase es la que emplea Simeone para lanzar mensajes cuando lo considera necesario. Mientras eso se produce micrófono en mano, el Atlético encadena victorias por doquier. La última, ante el Getafe, de nuevo con la aparición estelar del banquillo. El Cholo agitó el avispero y encontró en Nahuel Molina y Sorloth el camino hacia la victoria.

«Hablaba con los futbolistas en la charla previa del hotel y agradecí el trabajo a los futbolistas que no estaban en el once titular. Hay un montón de futbolistas importantes que están compitiendo de manera extraordinaria cuando les toca entrar. Esa es nuestra fuerza. Para competir cómo queremos competir, necesitamos que todos estén involucrados. No tengo dudas de que es el punto más fuerte que tenemos», inició Simeone en rueda de prensa.

El noruego, pese vivir en la intermitencia con la titularidad, acumula siete goles en al campeonato y tres de ellos en las últimas cuatro jornadas. «Aporta lo que necesitamos de él. Vino para ayudar de la manera que lo está haciendoi. Se involucra de la mejor manera. Había tenido ocasiones importantes en otros partidos y hoy marcó un golazo. Tal vez en una de las más difíciles. El centro de Nahuel fue buenísimo. Desatascó un partido siempre es complicado ante el Getafe».

Con el triunfo el Atlético asalta el coliderato de la Liga empatado a puntos con el Barcelona, al que visita la jornada que viene para cerrar el 2024 futbolístico. «Tenemos que seguir partido a partido. No hay manera de ver nuestro presente y futuro que no sea de ese modo. Todos juntos para seguir mejorando. Ahora descansar para afrontar el partido contra el Barcelona de la semana que viene».

Pese a la situación liguera, Simeone no varía su libreto. «Soy aburrido. Llevo 13 años, pero no voy a cambiar. La realidad absoluta del Atlético de Madrid es el partido a partido, de lo contrario nos quedamos sin luz. Considero que los jugadores siempre quieren dar el máximo. Hay veces que se representa y otra que no. El mejor resultado para un equipo es el 1-0 porque refleja contundencia en ataque y solide en defensa. Cuando quedas 4-3 hay que revisar los errores defensivos. No siempre me gusta ganar 1-0, pero es lo que mejor representa a un equipo».

Simeone mantiene a todos los jugadores metidos en dinámica. Así se explica el gran rendimiento de hombres que inician en el banquillo. «Uno se imagina un partido con diferentes situaciones y tener respuestas para ello. Pero es mérito de los futbolistas. Es fácil decirlo, pero difícil que suceda. No tengo compromiso con nadie. Está reflejado en Koke. Un hombre importante en nuestro recorrido que sabe que si tiene que jugar 20 minutos la rompe en esos 20 minutos».