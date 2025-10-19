Simeone: «¿El gol anulado? Hay cosas que no se entienden»

Durante 70 minutos, el Atlético parecía abocado a reproducir la crisis de resultados con la que se fue al parón de selecciones. Las buenas maneras de Baena, al que le anularon un gol cuyo motivo será motivo de debate en las barras de los bares, no eran suficientes. Tuvo que ser Giuliano Simeone el que rompiera por el costado y Almada quien culminara para que los de Simeone sellaran el triunfo sobre Osasuna.

Precisamente, el mencionado gol invalidado a Baena por VAR, ha sido el objeto de la polémica durante la comparecencia del Cholo tras el partido. «Hay cosas que no se entiende. Hay tres personas que lo ven y decidieron lo contrario a lo que pensamos todos», inició Simeone. La jugada es de esas del nuevo fútbol. Interpretable. Baena tiró el desmarque y Griezmann, en fuera de juego, chocó con el defensor de Osasuna que tenía difícil taponar el remate.

El Atlético, con más sufrimiento de lo que se esperaba por lo visto en el terreno de juego, tuvo más contundencia en su área que en la rival. «Nos tiraron una vez y pudo ser gol. Oblak la paró y con esa contundencia nos llevamos el partido. El equipo supo sufrir en el último tramo. Controlamos el área bien, no los centros, porque les permitimos muchos y eso nos obligó a más esfuerzos dentro del área, eso hay que mejorarlo», dijo Simeone.

Los primeros 15 segundos de partido estuvieron marcados por la protesta contra el partido de Liga que se disputará en Miami. «Es difícil interpretar. Creo que el Villarreal juega en la Cerámica de normal y el Barcelona va a jugar en Miami de visitante. Pierde la localía, su gente no va a estar en el campo. 200 horas de viaje, es un estadio donde nunca han jugado, hay que respetar», valoró Simeone.