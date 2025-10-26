Simeone: «¿El Clásico? Los árbitros son los que lo tienen más difícil… lo tienen jodido»

El Atlético continúa a caballo entre buenos partidos en su feudo e irregulares a domicilio. Tras el de Champions en Londres contra el Arsenal, ahora llega el turno de la Liga en Sevilla contra el Betis. Nueva oportunidad para conseguir un triunfo como visitante que se resiste en lo que va de temporada. El duelo será el lunes, es decir, los de Simeone ya sabrán el resultado del Clásico que se disputa este domingo.

Jugarán contra el Betis ya a sabiendas de lo ocurrido en el Bernabéu en un partido que ha ido cogiendo temperatura a lo largo de la semana. Las provocaciones de Lamine Yamal, la polémica designación arbitral… Precisamente la segunda cuestión es lo único a lo que se ha referido el técnico rojiblanco cuando le han preguntado por el Clásico. «Son los árbitros los que lo tienen más difícil. Ahora lo tienen jodido», comentó Simeone al tiempo que esbozaba una sonrisa.

Además, también repasó la actualidad de su equipo con mucho nombres propios. Uno es Álex Baena. «Siempre esperamos de todos, no solo de uno personalmente. Tanto de Álex como de todos los nuevos que están buscando su mejor versión para adaptarse a un equipo diferente como es el Atlético. Están poniendo toda su ilusión con trabajo y compromiso para dar lo mejor que tienen. No tengo duda de que es diferencial y nos hará muy bien a lo largo de estos años en el club», aseguró Simeone.

El Cholo también se pronunció sobre la situación de Julián Álvarez. «Yo del contrato no participo pero el club sabe lo que tiene que generar y gestionar para lo mejor del equipo y la institución. A él lo veo absolutamente comprometido. En el último partido pudo haber hecho dos goles, en las únicas dos claras que el equipo pisó campo rival con peligro. Espero lo mejor de él. Le veo comprometido, entusiasmado, contento… Esperemos que mañana pueda ser un mejor partido», comentó.

El Atlético tendrá contra el Betis una nueva oportunidad de superar su miedo escénico lejos del Metropolitano. «En realidad es todo. Cuando un equipo no logra la regularidad fuera de casa ya no es una sola cosa, hay un patrón a intentar mejorar. Hay un botón que no tenemos aplicado, que nos pasa a la mayoría de los equipos que gran parte de los puntos los pierden fuera de casa. Puntos que necesitas para pelear por los lugares diferenciales», explicó Simeone.