Golpe de realidad para el Atlético

Las duchas del Emirates no es que carecieran de agua caliente, es que estaban congeladas. El Atlético se quedó congelado por un Arsenal sobrado de ritmo, alternativas y trabajo. El balón parado que tanto rédito ha dado a los de Simeone a lo largo del Cholismo fue una lluvia ácida que acabó derritiendo a los colchoneros. Aguantaron las primeras embestidas con cierta fuerza, pero no pudieron esquivar los golpes cuando el Arsenal desató los puños.

Cuando el partido se convirtió en un ejercicio de supervivencia, al Atlético no le quedaba chaleco antibalas. También influye, claro, que los de Simeone se inmolaran en la salida de la posesión y temblaran con cada balón parado en contra. La Champions es como el algodón, no engaña y a este equipo le faltan muchas virtudes para torear en las grandes plazas europeas. El Atlético convivió con el partido y creó el peligro que pudo.

El guion parecía ir dirigido hacia un enfrentamiento igualado cuyo desenlace tenía tintes tardío. Pero en Europa uno no puede distraerse. El lobo es más lobo cuando Caperucita se confía. Apenas 13 minutos y el mordisco ya era irreversible. Cuatro goles como soles de Gabriel, Martinelli y Gyokeres por partida doble. Nadie se acordará de que el primer gol no fue falta, tampoco se dibujará el escenario que hubiera quedado si el zapatazo de Julián se convierte en gol en lugar de dar al larguero. El Atlético compitió hasta que pudo y se dio cuenta de que no le vale con eso en Champions.

Las notas del Atlético