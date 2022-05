Sigue coleando aún la eliminación del Manchester City a manos del Real Madrid en las semifinales de la Champions League. El equipo blanco volvió a tirar de épica para llevarse el partido y apear a los ingleses de la final, citándose con el Liverpool a finales de mayo. Pero en el Etihad, pese a anunciar recientemente el fichaje de Erling Haaland para la próxima temporada, sigue quemando lo sucedido. El último en hablar del tema ha sido su entrenador Pep Guardiola, que ha cruzado declaraciones con un mítico ex jugador como Patrice Evra, ahora analista televisivo.

Todo empezó con la noche fatídica en el Santiago Bernabéu para los citizens. El Real Madrid logró darle la vuelta al partido otra vez y eliminar a otro rival cuando éste creía que lo tenía todo hecho. Fue tras el partido cuando se analizó todo y comenzaron a vertirse las primeras valoraciones sobre lo sucedido, qué había pasado y cómo fue posible que con la renta que disponía el City se le escapara el partido…

«El Manchester City necesita líderes, pero Guardiola no quiere líderes. No quiere personalidad. Él es el líder. Por eso, cuando están en problemas no quieren. No tienen a nadie en el campo que les ayude», fueron algunas de las frases que lanzó Patrice Evra tras el partido, en una mesa en la que le acompañaba otros ilustres como Berbatov o un ex madridista como Clarence Seedorf. El francés, que hizo carrera en el eterno rival, el United, fijó a Guardiola como culpable, principalmente por cómo gestiona una plantilla a la que tilda de no tener personalidad.

El asunto fue muy mediático por las duras declaraciones de Evra, algo que como era de esperar llegó a oídos de Guardiola que aguantó hasta este viernes para responder. Se la tenía guardada el catalán, que aprovechó la rueda de prensa previa al choque entre el Manchester City y el West Ham de este domingo de la penúltima jornada de la Premier League.

«Tenemos el mismo carácter y personalidad que cuando perdimos en Madrid en los últimos dos o tres minutos. Los especialistas, ex jugadores como Berbatov, Seedorf o Patrice Evra o este tipo de gente que estuvieron en esta situación, que yo he jugado contra ellos… No vi este tipo de personalidad cuando le destruí, le destruimos en la final de la Champions contra el United», dijo Guardiola ante los medios, señalando concretamente a varios ex jugadores y recordándoles a los dos ex Red Devils cómo les venció con el Barcelona en las finales de Champions de 2009 y 2011.

Más allá de este dardo, Guardiola defendió a sus jugadores, reconociéndoles personalidad y especialmente su potencial goleador: «Mis jugadores tienen la misma personalidad, no pierdes la personalidad por encajar dos goles en un minuto cuando tuviste dos oportunidades de marcar. En los últimos cuatro partidos marcamos 22 goles y entonces sí teníamos una personalidad increíble y ese tipo de cosas».

Está por ver si Evra recoge el dardo y contraataca tras las palabras de Guardiola, que aprovechó para recordar que son más los equipos que se quedan a las puertas que los que disfrutan y saborean el título de títulos, la Champions League.