Sevilla-Copenhague: Batalla por la Europa League

El Sevilla tiene este martes el partido más importante de la temporada frente al Copenhague. Ya lo dijo Sampaoli en rueda de prensa: «Cada partido es una final para nosotros por la situación actual del equipo. Fue una final en Mallorca, fue una final en Madrid y es una final contra el Copenhague». El conjunto hispalense tiene en su mano la oportunidad de certificar el pase a la Europa League o, por el contrario, quedar eliminados a las primeras de cambio. La llegada del entrenador del argentino ha insuflado algo de aire fresco al equipo, pero el fútbol se basa en resultados y, por el momento, tampoco están llegando de la forma esperada cuando se le fichó.

Los de Nervión vienen de perder por 3-1 frente al Real Madrid el pasado sábado después de haber puesto contra las cuerdas a los de Carlo Ancelotti, pero en los instantes finales, el partido se decantó a favor de los blancos. Ahora, el Sevilla llega a esta ‘final’ anticipada con dos puntos ante un Copenhague que tiene los mismos en este grupo G de la Champions League. Las bajas no brillan por su ausencia y jugadores como Acuña, Bono o Rekik apurarán sus opciones hasta el final con el objetivo de poder ayudar al equipo en este importante encuentro.

Y es que el equipo continúa sin arrancar. Ni la llegada de Sampaoli ha dado un giro drástico en el equipo donde esta temporada solo ha logrado dos victorias. Las sensaciones no son buenas y el Sevilla está al borde de los puestos de descenso en la Liga Santander. Todavía es octubre, pero a los andaluces les urge cambiar la dinámica y los resultados para no verse después del Mundial con la imperiosa necesidad de ganar en todos y cada uno de los partidos que disputen. Tiempo hay, y una victoria este martes daría un subidón tanto en lo deportivo como en lo anímico.

La afición del Sánchez Pizjuán jugará un papel fundamental para este partido pese al mal horario que le ha asignado la UEFA. Esta vez será a las 18:45, en vez de la hora habitual, pero su entrenador no duda en el gran apoyo que tendrán ante los daneses: «Como nunca falla, tiene que estar, porque le necesitamos, ésa es la verdad». En esta misma línea, Sampaoli no piensa en otra cosa que no sea ganar y tratará de no defraudar a los sevillistas presentes en el estadio: «No se me pasa por la cabeza que mañana vaya a salir derrotado. Ni una posibilidad. Tengo mucha ilusión para este partido, juegue quien juegue, y estoy seguro de ello», añade.

Un Copenhague irregular

El Copenhague atraviesa una racha muy similar que su rival. En el campeonato doméstico, los daneses tampoco consiguen arrancar y asentarse en los puestos de arriba. De hecho, es octavo en la clasificación general a 10 puntos del líder situándose en el grupo de descenso a la segunda liga del país. Este pasado sábado, empataron por 1-1 ante el Midtjylland en su propio estadio.

En Europa, solo han cosechado dos empates en estos primeros cuatro partidos de la fase de grupos. Uno de ellos ante el Manchester City y que Jorge Sampaoli ha querido dar gran valor en rueda de prensa: «Empató en su casa con el City, es muy muy organizado, tiene una muy buena transición, sobre todo con los extremos y, si no encontramos la manera de jugar y de tener paciencia en las diferentes alturas, es un rival que nos puede hacer pasar una mala noche. Empató contra el mejor equipo del mundo y eso centra toda nuestra atención».

Los daneses no llegan a Sevilla en el mejor de sus momentos, pues tan solo ha logrado dos victorias en sus últimos 10 encuentros, teniendo un balance de cinco empates y tres derrotas. El partido será de tú a tú. Por la igualdad de puntos en el grupo, por la dinámica, por sensaciones y por el simple hecho de que el ganador sellará el pase a la Europa League.