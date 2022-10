Benzema: «Los inicios en el Madrid fueron difíciles porque era muy joven y estaba muy solo»

Karim Benzema ha desvelado cómo fueron sus inicios en el Real Madrid. El nuevo Balón de Oro cuenta que lo pasó bastante mal cuando aterrizó en la capital de España para enrolarse en el conjunto madridista, «porque yo era muy joven y estaba muy solo». La entrevista se realizó antes de que el delantero recibiera el premio como el mejor jugador del 2022. En la misma ya dijo que ganar el galardón sería «un sueño más que se hace realidad».

«Todavía no, pero desde que era un niño ha sido una de mis grandes metas y sueños. No era algo en lo que pensara todos los días, no creas que iba a los entrenamientos porque quisiera ganar el Balón de Oro. Pero siempre ha estado en mi cabeza, desde que era un niño. Crecí con la generación que formaron Zizou y Ronaldo, de Brasil. Ellos ganaron el Balón de Oro. Y así fue, aprendí a amar el fútbol viéndolos a ellos. El año pasado, acabé cuarto, me quedé entre los finalistas, pero no había ganado los grandes trofeos colectivos. Este año lo he ganado todo».

«Un sueño más que se hace realidad. Éste tiene un significado especial porque ha sido mi objetivo desde que era muy joven. Todos los futbolistas sueñan con ganar el Balón de Oro algún día».

Sus héroes de pequeño

«Diría que mis héroes son mi padre y mi madre. Porque lo pasaron muy mal, realmente mal. No tenía un jugador de fútbol como ejemplo a seguir. No te voy a decir que siempre me las haya arreglado yo solo, pero viniendo de donde vengo, tenía que destacar en algo. A los 15 o 16 empecé a inspirarme en Ronaldo, en Zidane y en otros para aprender, pero nunca dije: ‘Quiero ser como él’».

Sentimiento al ganar la Champions

«Es una sensación increíble, es maravilloso. Me hace mucha ilusión cuando mi hija o mi hijo vienen al estadio a verme, tan felices. Además, a mi chaval le encanta el fútbol. Son momentos excepcionales y extraordinarios. No sé cómo describirlos».

Benzema como padre

«Hay una anécdota de fútbol con mi hijo Ibrahim. Se le da súper bien el fútbol, pero cuando entreno con él, no siempre soy muy agradable. Si no me escucha cuando le hago un pase, un control, etcétera, actúo como si estuviéramos jugando al fútbol de verdad. No me vale un “papá, voy a llorar” o “estoy triste”. Ese tipo de cosas. Me hace gracia porque mi padre era igual conmigo. Así es como me relaciono con mi hijo, aunque al final del entrenamiento le doy un abrazo si se lo ha ganado».

Momentos que más le han marcado

«El primer gol en la Champions League con el Lyon. Después, cuando debuté con el Madrid. Fueron momentos excepcionales. También el primer gol que marqué. Luego están los más recientes en la Champions League. Aunque yo ya había ganado cuatro Champions League antes, teníamos un gran equipo. La quinta fue más especial. No es que participara más en ello, pero lo sentí así».

«Los comienzos fueron difíciles, muy difíciles, porque yo era muy joven y estaba muy solo en el Madrid. No conocía el idioma. La primera temporada fue muy complicada, pero también me obligó a reflexionar y decir: ‘Esto no es fácil. Tengo talento, todo lo necesario para triunfar en este club, pero debo averiguar qué necesito mejorar para seguir creciendo. Si continúo al nivel en el que estoy ahora, no lograré triunfar’».

Cambio en la manera de entrenar

«A lo mejor ahora entreno un poco menos, pero es normal. Es la edad. Cuando tenía 21, no me hacía falta entrenar como un loco. Me refiero a cómo era antes el fútbol, hoy es diferente. Después, por supuesto, tuve que cambiar un poco mi estilo, me tuve que adaptar».

¿Duda de sus capacidades?

«No, en realidad es más una celebración. Es una cuestión de ser bueno. Te esfuerzas. El Mundial, la Champions League, para mí son momentos de celebración. No todo el mundo puede jugar, por ejemplo, en el Mundial con la selección francesa».

¿Qué le gustaría hacer después del fútbol?

«No lo sé. A lo mejor ayudar a los jóvenes a entrenar, guiarles para que se conviertan en futbolistas buenos que entiendan que ser el mejor es en realidad más que marcar goles. Creo que no entrenamos bien a los jugadores jóvenes en el fútbol actual. Si les preguntas, hoy sólo quieren anotar goles. Todos quieren marcar. Pero no todo es eso. No quiero alejarme demasiado del fútbol».

Karim Benzema realizó una entrevista con la revista GQ antes de recibir su primer Balón de Oro de manos de Zidane, su ídolo de la infancia y entrenador durante varias temporadas en el Real Madrid.