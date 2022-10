Benzema: «Es un sueño, siempre he tenido el Balón de Oro en la cabeza»

Karim Benzema recogió su merecido primer Balón de Oro a consecuencia de una temporada para enmarcar en los libros del madridismo. Este 17 de octubre quedará para el recuerdo en la historia del fútbol y, en especial, para el delantero del Real Madrid. El internacional por Francia, frente a todos los presentes en el Teatro de Chatelet de París donde se celebró la gala, subió al escenario donde se mostró visiblemente emocionado y feliz por recibir este gran galardón.

El delantero de 34 años rompió la sequía de 22 años sin ganar este reconocido galardón por un francés. Zinedine Zidane, uno de sus grandes ídolos de la infancia, recibió en el año 2000 este premio y ha sido Benzema quien acabara con esta mala racha. Curiosamente, el flamante ganador recibió la pelota dorada en manos del propio Zidane, quien fuera su entrenador entre 2016 y 2021, dividido en dos etapas.

«Estoy muy orgulloso. Me acuerdo cuando era un niño y de todo el trabajo incesante», comenzó diciendo Benzema en el escenario tras recoger el premio. «El Balón de Oro para mí era un sueño. Siempre lo he tenido en el cabeza, después encontré la motivación porque he tenido buenos ejemplos como Zidane o Ronaldo», prosiguió. «Esto es fruto de mucho trabajo, entrenamiento, esfuerzo, pero sobre todo es perseguir un sueño. Todo es posible. Ha sido muy difícil, pero lo he conseguido. Ha habido un periodo en el que no estaba en la selección, pero seguí trabajando en busca de seguir jugando al fútbol lo mejor posible», añadió Karim con el rostro visiblemente feliz.

Benzema prosiguió con un discurso sencillo, pero cargado de satisfacción. «Es la primera vez que consigo este trofeo y estoy muy feliz. Voy a seguir trabajando. Gracias a todos mis compañeros tanto del Real Madrid como de la selección. También al entrenador y a mi gran presidente, que es como un miembro de mi familia. Él me dio la oportunidad de jugar en el Madrid. Siempre me ha apoyado y ha confiado en mí. También agradezco a toda la academia del Lyon y al señor Aulas. Por último, gracias a mi familia, que se mantiene fuerte cuando está unida».

Posteriormente, y después de ver un vídeo en el que Zidane, Ancelotti o Mourinho hablaban de él, expresó que su intención siempre ha sido la de divertirse jugando para «ayudar» a sus compañeros. «He jugado así al fútbol desde que era pequeño en mi barrio. Es un sueño que se ha cumplido estoy inmensamente feliz», añadió.

En ese momento subió al escenario la madre «orgullosa» y el hijo de Karim. «Me entreno mucho más que los demás y me ha permitido llegar a donde he llegado», aseveró cuando se le informó de que era el ganador más veterano desde Matthews en el año 1956.

Por último, Benzema dedicó unas palabras en español a su «ídolo» Ronaldo Nazario. «No hay otro delantero como él. Lo que ha hecho en el campo es imposible de volver a hacer. Es historia. Es el único delantero que si estuviese en mi equipo me sentaría en el banquillo sin decir nada», finalizó.