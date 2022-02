El derbi se queda en Nervión. El Sevilla se ha tomado la revancha por la eliminación copera y se ha llevado la victoria en el derbi sevillano ante el Betis (2-1). La intensidad y la polémica marcaron el inicio del encuentro. Los de Lopetegui salieron mucho más metidos en el partido, más intensos y mostrando sus intenciones de ir a por el partido. En juego estaban mucho más que tres puntos, por lo que supone ganar al eterno rival, por lo que sucedió en la Copa y por mantenerse vivo en la pelea por la Liga.

Este triunfo permite al conjunto sevillista mantenerse a seis puntos del líder, el Real Madrid, tras una mala racha de partidos (una victoria en las últimas cinco jornadas) en los que se habían alejado de la pelea por el título. Llegaban con bajas importantes y en un momento de duda, pero el Sevilla salió enchufado desde el minuto uno, dispuesto a llevarse la victoria. El primer gol llegaría pronto, en el minuto 23.

Rakitic adelantaba a los locales desde el punto de penalti después de que Bravo barriera a En-Nesyri dentro del área. El error de Bartra en el intento de despeje tras el pase del Tecatito dejó solo al delantero y el guardameta se lo llevó por delante. Esta vez, el croata, no falló desde los once metros y levantaba el Sánchez Pizjuán con el 1-0. El choque se ponía muy de cara para los locales, aunque luego llegarían las malas noticias en forma de lesión. El Papu no podía seguir y Munir ocupó su lugar.

El Betis ni estaba ni se le esperaba. Los de Pellegrini se echaron una siesta en el primer tiempo, un equipo totalmente irreconocible, aunque bien pudo cambiar la cosa tras una entrada dura de Acuña sobre Fekir. Del Cerro Grande le mostró la amarilla pese a las protestas de los verdiblancos que pedían la roja. La acción se revisó en el VAR y se quedó en amarilla. Poco antes del descanso llegó el segundo tanto del Sevilla, obra de Munir.

Un nuevo fallo, esta vez de Claudio Bravo, que no tuvo su día, le costó el 2-0 a cinco minutos del descanso para rematar una primera parte para olvidar fruto del buen juego del Sevilla. Lopetegui le ganó la partida táctica en los banquillos a Pellegrini, apostó por tener el balón y hacer correr al Betis detrás de la pelota y le salió a las mil maravillas.

El Betis llega tarde

Pellegrini movió el banquillo en el descanso en busca de una reacción. Fekir fue uno de los sustituidos. El francés intentó continuar tras la dura entrada de Acuña pero no pudo y fue sustituido en el descanso por Joaquín, que se convirtió en el jugador más veterano de la historia en disputar el derbi sevillano. También entró Aitor Ruibal por William Carvalho. Por su parte, Lopetegui, dio entrada a Gudelj por Diego Carlos, que llegaba tocado.

Los cambios despertaron al cuadro visitante, que mejoró considerablemente su imagen con respecto a la primera mitad y comenzó a merodear la portería de Bono. Bartra tuvo la primera gran ocasión de los suyos tras una magnífica jugada de Joaquín, luego fue Álex Moreno quien tendría el 2-1 en sus botas después de un pase espectacular de Bellerín, pero con el portero vendido la mandó a las nubes.

Al Betis no le salían las cosas y el Sevilla se acercaba a la victoria. Sólo Canales, en el minuto 94, pudo recortar diferencias y dar algo de esperanzas a los verdiblancos pero ya era tarde. Entraron tarde al encuentro y eso les pasó factura, como en la primera vuelta en el Villamarín. La historia se repite y el Sevilla vuelve a mandar en la capital andaluza.