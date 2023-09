Ramos se presenta con el Sevilla entre lágrimas y deja la puerta abierta a su regreso a la selección

Sergio Ramos quiso lanzar un emotivo discurso en su primera rueda de prensa como jugador del Sevilla antes de vestirse de corto y encontrarse con la afición en el Pizjuán. La leyenda del fútbol español habló ante los medios de comunicación e incluso se le cayó alguna lágrima al recordar a su familia y Antonio Puerta.

Un sueño

«Es un día inolvidable. Un sueño. Vuelvo tras 18 años. Uno no sabe si los sueños se cumplen pero hoy es uno de esos días que quiero enmarcar. Quiero compartirlo con mis seres queridos. Emocionalmente y sentimentalmente es especial. Quiero agradecer a Castro y Orta esta oportunidad y poder demostrar que tengo muchas ganas de jugar al fútbol aquí. Quiero acordarme de René también, de mi hermano. Aquí estamos. Me fui siendo un niño y ahora vuelvo con mujer. Gracias a Pilar. No tenía sentido tomar otra decisión en este momento. También quiero agradecer a tres personas que han marcado mi vida y que ya no están: Puerta, mi abuelo y mi padre».

Vuelta

«Es un tema muy sentimental. Tengo la oportunidad de cerrar un ciclo en el club que me vio nacer profesional y personalmente. Siempre he dicho que antes de morir quiero ganar con el club de mis amores, el Sevilla».

Un título

«Soy una persona que se mueve por emociones y sensaciones. Tengo que creer en el proyecto. En París, mi ciclo se había acabado. Ahora empiezo de nuevo en el Sevilla. Ojalá pueda ser como Rakitic, que vino y levantó un título como capitán. Es muy difícil, pero lo primero que hay que hacer es creer».

Negociaciones

«Nunca había habido nada real, pero siempre tenía esa esperanza. Cuando se abrió el mercado me llevé la maleta a la finca y cuando se cerró, me la volvió a llevar. La primera opción siempre es volver a casa. Podemos hacer un vínculo deportivo y sentimental muy fuerte».

Selección

«Físicamente he entrenado mucho y duro. Nunca lo había hecho tanto tiempo solo. Pero así empiezas a aprender. Pero necesitaba al campo, a los compañeros…si no entrenas así, lo pierdes. No tengo prisa, pero cuanto antes espero estar disponible. De cara a la Selección, tomé una decisión en su día…pero si las circunstancias se dan…quién sabe. ¿Por qué no?».

¿Fichaje por el Betis?

«No. Para nada. El único equipo por el que me hubiera quedado en España era el Sevilla. El Betis no era una opción. Comparar entre nuestra afición y la del Betis…me pintaría entero de rojo. No hay color. Les tengo mucho respeto».

Comunicado de los Biris

«Es un tema encima de la mesa. Respeto a la opinión de todo el sevillismo por gestos que hice. Lo más importante es que tenemos el mismo escudo en el pecho y que con rendimiento podamos navegar todos a final de corriente».